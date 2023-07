Nestlé ist gegenüber dem Vorjahressemester profitabler geworden. Bild: Laurent Gilliéron/Keystone

Ersteinschätzung von Ivo Ruch um 8 Uhr

Nestlé verbucht das vierte Quartal in Folge mit rückläufigen Verkaufsvolumen. Eine solch lange Flaute hat es kaum je gegeben. Die –1,1% sind mehr als im ersten Quartal 2023. Gleichzeitig sind die Preiserhöhungen nicht mehr ganz so steil. In Europa drücken die hohen Preise am stärksten auf die Verkäufe. Die Konsumenten schwenken hier aufgrund der sinkenden Kaufkraft in besonderem Mass auf günstigere Alternativen um. Bei den Produkten sind es Wasser und Fertiggerichte, die den grössten Volumenrückgang hinnehmen müssen. Die Tierfutter-, Kaffee- und Süsswarenmarken zeigen sich vom Downtrading-Effekt nach wie vor unbeeindruckt.