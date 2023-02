Dividende und Aktienrückkäufe – Nestlés Grosszügigkeit nagt an der Bilanz Der Nahrungsmittelmulti verwöhnt seine Aktionäre mit üppigen Ausschüttungen – schlechtere Finanzzahlen sind die Folge. Eine Grossübernahme im Tierfutterbereich würde trotzdem drinliegen. Ivo Ruch

Die Finanzen geraten stärker in den Fokus, doch Nestlés Übernahmehunger ist noch nicht gestillt. Bild: Tara Moore/Getty Images

Lange Zeit lief alles optimal. Nestlé verwöhnte die Aktionäre mit steigendem Gewinn, das Cash floss reichlich in die Kasse. Das ermöglichte eine im Vergleich zu früher üppige Ausschüttungspolitik. Zwischen 2017 und 2022 wurden so knapp 90 Mrd. Fr. an die Aktionäre zurückgeführt. Die rundum solide Gesamtverfassung des Nahrungsmittelmultis stellte diese Entwicklung nie infrage.