Geschäftszahlen – Netflix überrascht mit Abo-Zahlen und Chefwechsel Die Aktie des Streamingdienst bekommt Schub nach positivem Quartalsergebnis. Das Umfeld bleibt angesichts der starken Konkurrenz aber hart.

Die Aktie von Netflix verlor zeitweise drei Viertel ihres Werts, nachdem Anleger das Geschäftsmodell grundsätzlich in Frage gestellt hatten. Bild: Omar Marques/Getty Images

Der Erfolg der Dokumentation «Harry & Meghan» und der Serie «Wednesday» beschert Netflix einen überraschend starken Kundenzuwachs. Die Zahl der Nutzer stieg im vierten Quartal um 7,66 auf 231 Mio.

Das teilte der Streamingdienst am Donnerstag im Rahmen seines Ergebnisses zum vierten Quartal mit. Analysten hatten nur mit etwa der Hälfte gerechnet. Die Netflix-Aktie legte daraufhin im nachbörslichen US-Handel um über 6% an Wert zu.

Hastings in Verwaltungsrat

Der Umsatz lag weiteren Angaben zufolge mit einem Plus von 1,9% auf 7,85 Mrd. $ im Rahmen der Erwartungen. Der Reingewinn brach allerdings auf 55 von 607 Mio. $ ein.

Zugleich gab Netflix-Mitgründer Reed Hastings seinen Rücktritt bekannt. Er übergebe die Konzernführung an seinen Co-Chef Ted Sarandos und an Greg Peters, der bislang das Tagesgeschäft verantwortete. Hastings wechsele an die Spitze des Verwaltungsrats.

Weil Verbraucher wegen steigender Preise und einer schwächelnden Konjunktur den Gürtel enger schnallen, hatte Netflix über weite Strecken des vergangenen Jahres erstmals mit Kundenschwund zu kämpfen.

Harte Konkurrenz

Anleger stellten daraufhin das Geschäftsmodell grundlegend in Frage, das auf kontinuierliches Abonnentenwachstum durch den stark schuldenfinanzierten Ausbau der Inhalte fusst. Die Aktie verlor zeitweise rund drei Viertel ihres Werts.

Aus diesem Grund und wegen des harten Wettbewerbs mit Rivalen wie Amazon Prime oder Disney+ führte das Unternehmen unter anderem ein günstigeres, werbefinanziertes Abo ein und will das Teilen von Passwörtern und Accounts laufend unterbinden. Ob das der Aktie zu alter Stärke verhilft, bleibt abzuwarten.

Sophie Lund-Yates, Analystin bei Hargreaves Lansdown rechnet mit einer gewissen Stagnation der Inhalte und langsamerem Abonnentenwachstum in den kommenden Quartalen. Netflix stehe laut Lund-Yates vor einer «Mammutaufgabe, um nicht von wenigeren Konkurrenten überholt zu werden».

REUTERS/VA

Fehler gefunden?Jetzt melden.