In Äthiopien schweigen die Waffen. Doch der Weg zum Frieden im zerstrittenen Land ist noch sehr weit. Manfred Rösch

Äthiopische Truppen paradieren zu Ehren ihrer im Tigray-Konflikt gefallenen Kameraden: Es dürften Tausende sein, Männer wie auch Frauen. Insgesamt sind wegen des Bürgerkriegs in der im Norden des Landes gelegenen Provinz Hunderttausende Menschen – Zivilisten und Bewaffnete – ums Leben gekommen, ungezählte sind geflohen. Zwei Jahre nach dem Ausbruch des blutigen Ringens ist nun ein Waffenstillstand vereinbart worden, zwischen der äthiopischen Zentralmacht und der tigrinischen Regionalregierung. Vermittelt hat ihn die Afrikanische Union. Die AU hat ihren Sitz zwar just in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba – «Neue Blume» –, doch verhandelt wurde im südafrikanischen Pretoria, auf neutralem Boden. Ein wichtiger Akteur auf dem Schlachtfeld war dabei nicht mit von der Partie: das Nachbarland Eritrea (bis 1993 Teil Äthiopiens), dessen Streitkräfte gegen die Tigriner vorgehen. Das macht das Arrangement brüchig. Überhaupt, wie soll ein Neuanfang nach einem ­solchen brutalen Bruderkrieg aussehen? Keine guten Aussichten für den Vielvölkerstaat Äthiopien. Der alte Kaiser Haile Selassie hatte noch gewarnt: «Wir müssen vor allem die Fallstricke des Stammesdenkens vermeiden.»

