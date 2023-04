Neue Aktionärsstruktur – Neue GAM-Aktionäre bringen sich in Position Die Investorengruppe um Xavier Niel meldet einen Anteil von 7,5% am Vermögensverwalter.

Der französische Milliardär Xaviel Niel hält zusammen mit Bruellan rund 7,5% an GAM. Bild: Marlene Awaad/Bloomberg

Angesichts einer möglicherweise bald anstehenden Übernahme des Vermögensverwalters GAM bringen sich neue Aktionäre in Position. Eine Investorengruppe rund um den französischen Telekomunternehmers Xavier Niel hat am Donnerstag eine Beteiligung von 7,5% an GAM gemeldet.

Die Gruppe besteht aus den beiden Parteien «NewGAMe» und Bruellan. NewGAMe wird gemäss Mitteilung von Rock Investment kontrolliert, einer Tochtergesellschaft der NJJ Holding von Xavier Niel, die auch Hauptaktionär der schweizerischen Salt ist. Bruellan ist laut den Angaben ein Anbieter von globalen Vermögensverwaltungslösungen, wurde 1991 gegründet und ist in Genf, Lausanne, Crans-Montana und Verbier tätig.

Die Investorengruppe sei gebildet worden mit dem Ziel, bestimmte Entscheidungen mit Blick auf die Beteiligungen an GAM zu «koordinieren», heisst es in der Mitteilung. Sie zeigt sich überzeugt, dass es möglich sei, den Ruf des Unternehmens als «erstklassigen Asset Manager» wiederherzustellen.

Die Aktien von GAM schätzen sie als unterbewertet ein. Es gebe für die Aktionäre ein erhebliches Potenzial, sollte sich das Unternehmen in einer effizienteren Unternehmensstruktur auf Kerngeschäfte konzentrieren und einen erfolgreichen Turnaround vollziehen, heisst es. Jede vom GAM-Verwaltungsrat empfohlene strategische Transaktion müsse dieses Potenzial widerspiegeln, wird betont.

Vor einigen Tagen hatte GAM bestätigt, mit dem britischen Mitbewerber Liontrust fortgeschrittene Gespräche über eine Übernahme zu führen. Man gehe davon aus, diese Gespräche bis zum 4. Mai zu einem erfolgreichem Abschluss zu bringen, hiess es damals.

Mit einem Verkauf könnte für den einst renommierten Asset Manager die Leidensgeschichte bald zu Ende gehen. Seit der Suspendierung eines früheren Star-Fondsmanagers wegen schweren Fehlverhaltens im Jahr 2018 kämpft GAM mit Geldabflüssen.

Die neu gebildete Investorengruppe hält gemäss ihren Angaben Stimmrechte über rund 12 Mio. Aktien, was ungefähr 7,5% des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Geleitet wird die Gruppe von Albert Saporta, einem Veteranen der Hedgefonds-Branche mit 40 Jahren Erfahrung an globalen Finanzmärkten.

AWP

