Transaktion – Neue Mittel für SHL Telemedicine Der Telemedizinanbieter hat 767’864 neue Aktien ausgegeben und damit 8,4 Mio. Fr. brutto eingenommen.

SHL Telemedicine hat mit der Ausgabe von neuen Aktien insgesamt 8,4 Mio. Fr. brutto eingenommen. Die Aktien stammen aus der Ausübung von Investorenoptionen.



Insgesamt seien zwischen dem 21. Januar und dem 16. Februar 767'864 neue Aktien ausgegeben worden, teilte die Medizintechnikfirma am Montag mit. Daraus resultierte den Angaben zufolge ein Bruttoerlös von 8,4 Mio. Fr. und eine Erhöhung der Gesamtzahl der Aktien auf 16'387'552. Die neuen Aktien seien an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Die ausgeübten Optionen seien Teil der 1'944'444 Optionen, die den Investoren bei den beiden Kapitalerhöhungen vom 21. Januar 2021 bzw. 17. Februar 2021 gewährt wurden. Der Ausübungszeitraum für die Optionen aus der zweiten Kapitalerhöhung lief bis einschliesslich 16. Februar 2023. Nun seien alle im Rahmen der beiden Kapitalerhöhungen gewährten Optionen ausgeübt worden oder verfallen. Insgesamt habe SHL mit dem beiden Kapitalerhöhungen einen Mittelzufluss von 21 Mio. Fr. verzeichnet.

