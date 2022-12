Den neu formierten Bundesrat erwarten grosse Aufgaben – besonders im Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek). Es verwaltet fünf heilige Kühe der Schweiz: Auto, öffentlicher Verkehr (ÖV), Velo, Energiewende und Klima. Bisher war die Politik wirr.

Den Bürgern wurde eine grossartige Energiezukunft mit fantastischen Alternativenergien versprochen. Doch nun fordern ihre Vertreter vor allem riesige Subventionen. Wahre Zukunftsfähigkeit sieht anders aus.

Die Energiepolitik fokussiert stereotyp auf Strommengen, also Kilo-, Giga- und Terawattstunden, und vernachlässigt deren Qualität. Dabei ist der hoch subventionierte Flatterstrom von geringer Qualität und damit geringem Wert, weil er oft zur falschen Zeit und am falschen Ort anfällt. Wer auf Mengen statt Werte setzt, liegt falsch.

Die Klimapolitik zielt auf den Gesamtausstoss an Treibhausgasen statt auf den Ausstoss pro Kopf. Deshalb muss mit dem starken Bevölkerungswachstum der Ausstoss pro Kopf noch stärker gesenkt werden, was die Kosten der Klimapolitik und der Zuwanderung exponentiell steigen lässt.

Fixiert und verschwenderisch

Die mit subventionierten Alternativenergien und teuren Sparbemühungen anvisierte Senkung der Nachfrage nach fossilen Energien bringt dem Klima wenig, weil das weltweite Angebot von Öl und Gas bei sinkenden Preisen nur wenig abnimmt oder sogar wächst. Wenn die Besitzer der Lagerstätten daran glauben, dass die Defossilisierung in absehbarer Zeit kommt, zählt für sie nur eines: möglichst schnell ihre Lagerstätten ausverkaufen. Unsere nachfragefixierte Politik kann deshalb bestenfalls das preiselastischere Kohleangebot zurückdrängen.

«Die Klimapolitik zielt auf den Gesamtausstoss an Treibhausgasen statt auf den Ausstoss pro Kopf.»

Auch die Verkehrspolitik ist missglückt. Die Subventionierung der Elektroautos bewirkt, dass sie zumeist nicht sparsam und kompakt, sondern superstark und riesig sind und die Städte noch mehr verstopfen. Sie verschwenden Strom, der aus dem europäischen Netz kommt und letztlich immer fossil ist. Denn zusätzlicher Stromkonsum bedingt immer, dass die Erzeugung von fossilem Strom weniger zurückgefahren werden kann. Da Elektroautos keine Treibstoffabgaben zur Finanzierung der Strassen zahlen müssen, sind sie in Wahrheit Fossile ohne Strassen. Um ihren fairen Anteil an den Infrastrukturkosten zu leisten, müssten ihre Fahrer etwa 40 Rp./kWh zusätzlich abgeben. Damit würde die Elektrobegeisterung rasch dahinschmelzen.

Genauso leben auch der ÖV und das Fahrrad grossenteils auf Kosten der Allgemeinheit. Gemäss amtlichen Daten betragen ihre externen Kosten durch Unfall-, Umwelt- und Lärmschäden sowie durch die Belastung der öffentlichen Kassen durch Infrastruktur- und Betriebssubventionen ein Vielfaches derjenigen von Autos – wenn sie pro Personenkilometer gerechnet werden. Zudem steigen die Kosten noch weit überproportional, wenn der ÖV und der Veloverkehr ausgebaut werden.

Wahrheit und Kostenwahrheit

Was kann und soll der neue Bundesrat nun tun? Entscheidend ist, dass unsere Energie- und Verkehrdiskussionen realistischer, ganzheitlicher und stärker der Wahrheit verpflichtet werden. Dazu bedarf es dreierlei.

Erstens muss Nachhaltigkeit in ihrer ganzheitlichen Bedeutung als langfristig anhaltende Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gesehen werden und darf nicht auf Klima verengt werden. Wir belasten die zukünftigen Generationen nicht nur mit Klima- und Umweltschäden, sondern auch wenn wir ihnen eine unproduktive Wirtschaft, Schulden und instabile gesellschaftliche Institutionen hinterlassen. Aus ganzheitlicher Sicht ist Klima ein Teilbereich des Teilbereichs Umwelt. Die durch heutige Emissionen verursachten zukünftigen Klimaschäden erscheinen dann gross, wenn sie in absoluten Zahlen dargestellt werden. Relativ zu anderen Problemen sind sie weniger eindrücklich.

So meinen viele, Klima sei das grösste Problem und das Auto die Haupttäter. Tatsächlich aber sind gemäss den amtlichen Zahlen die externen Kosten des Autoverkehrs im Bereich Klima kleiner als diejenigen in jeder der folgenden Kategorien: lokale Umweltschäden, Unfälle, Lärm und Staus. Ähnlich sind die Schäden gemäss Weltklimabericht im Falle einer wenig restriktiven Klimapolitik bis zum Jahr 2100 im Bereich –2 bis –6% des Bruttoinlandprodukts. Schlechte Regierungen und instabile gesellschaftliche Strukturen können aber weit über –90% ausmachen. So hat ein Drittel der Länder ein kaufkraftbereinigtes BIP pro Kopf von weniger als einem Zehntel des schweizerischen – weitgehend infolge lang anhaltender schlechter Politik.

Zweitens müssten die Ziele und die Kosten nicht nur als totale Summen definiert und ausgewiesen werden, sondern müssen sich auf eine relevante Grösse beziehen. So müssten die Schweizer die Klimaziele als Emissionen pro Einwohner definiert und die externen Kosten im Verkehrsbereich stets auch pro Personen- und Tonnenkilometer ausgewiesen werden.

Drittens müssen die relevanten Zahlen in unverzerrter Weise berechnet und ausgewiesen werden. So müssen für den ÖV die Umweltfolgen des Stromverbrauchs nach dem Opportunitätskostenprinzip ausgewiesen werden. Denn der Strom würde, wenn er nicht für den ÖV verwendet würde, aufs europäische Netz geleitet, wodurch automatisch andere Energiequellen verdrängt würden, aufgrund der Angebotselastizität besonders Kohle. Der Stromverbrauch des ÖV (und der Elektroautos) hat also eine höchst relevante Klimawirkung.

Genauso darf das Velo nicht mehr so wie bisher als Perpetuum mobile behandelt werden, das ohne Energiezufuhr fährt. Gemäss amtlichen Daten hat das Velo pro Personenkilometer gerechnet sehr hohe gesellschaftliche Kosten, besonders durch selbst verursachte Unfälle und die von der Allgemeinheit getragenen Infrastrukturkosten. Dagegen rechnet das Amt, dass Trampeln gesund sei, weil sich die Velofahrer ja zusätzlich bewegten. Wenn man aber das annimmt, muss man auch ihren zusätzlichen Energiebedarf berücksichtigen. Da sie dafür zusätzliche Nahrung aufnehmen müssen, sie aber einen grossen CO₂-Fussabdruck hat, hat eben auch jeder Velokilometer einen bedeutenden CO₂-Fussabdruck. Eine gesamtheitliche Verkehrspolitik muss diese Effekte berücksichtigen.

Abgabensatz zwingt zu Realismus

Wie kommen wir zu einer breiteren Perspektive und einer vernünftigeren Politik? Der Königsweg ist Kostenwahrheit: Den Energie- und den Verkehrskonsumenten müssen die von ihnen verursachten Kosten finanziell angelastet werden. Das bringt dreierlei: Ihr Energie- und Verkehrskonsum wird vernünftiger, ihre politischen Forderungen zum Ausbau ihrer Verkehrsmittel werden vernünftiger, und es erzwingt einen vernünftigen Diskurs über die Grösse der externen Kosten. Denn erst wenn ein konkreter Abgabensatz bestimmt werden muss, werden die Kosten realistisch geschätzt.

Zentral an Kostenwahrheit ist, dass damit viele Subventionen und Regulierungen hinfällig werden. Wenn die Konsumenten fossiler Energie ihre Kosten bezahlen, gibt es keinen Grund mehr, Alternativenergien zu subventionieren. Wenn das Auto endlich seine Kosten zahlt, gibt es keinen Grund mehr, den ÖV und das Velo zu subventionieren. Sinnvoll ist dann nur noch die Subventionierung der Grundlagenforschung.

Schliesslich gilt, dass all die finanziellen Mittel, die durch Verkehrs- und Energieabgaben und Subventionssenkung zusammenkommen – es geht um rund 20 Mrd. Fr. –, über die Senkung von Steuern und Staatsschulden an die Bürger zurückgegeben werden. Wenn das einmal glaubwürdig garantiert ist, ist Kostenwahrheit mehrheitsfähig. Denn sie bringt zugleich eine nachhaltige Entwicklung in Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.

Reiner Eichenberger ist Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg i. Üe. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.