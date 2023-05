Restrukturierungsphase – Neuer Investor will Beteiligung von 32% an Talenthouse Das Technologieunternehmen verkündet, dass die luxemburgische Garage Italia Finance als neuer Investor einsteigen und eine Kapitalrestrukturierung durchführen wird.

Garage Italia verfüge zudem bereits über fast 23% der Stimmrechte an Talenthouse. Bild: Maurizio Siani/Getty Images

Die luxemburgische Garage Italia Finance will bei Talenthouse einsteigen. Dies ist der neue Investor, den die auf Technologieplattformen ausgerichtete Firma kürzlich angekündigt hat. Mit Garage Italia hat Talenthouse eine Vereinbarung und Kapitalrestrukturierungsmassnahmen getroffen.

Wie Talenthouse in der Nacht auf Montag mitteilte, will Garage Italia fast 32% der Stimmrechte an der Gesellschaft übernehmen, davon ungefähr 5% über ein Wandeldarlehen. Garage Italia verfüge zudem bereits über fast 23% der Stimmrechte an der Gesellschaft.

Talenthouse befindet sich in einer Restrukturierungsphase, um seine kritische finanzielle Situation zu verbessern. Die Gesellschaft, der Investor und die Revisionsstelle der Gesellschaft seien daran, Lösungen für das weitere Vorgehen zu erarbeiten, einschliesslich einer bereits angekündigten Kapitalerhöhung. Dazu soll eine ausserordentliche Generalversammlung abgehalten werden, an der Verwaltungsratspräsident Roman Scharf zurücktreten will.

Zudem hat die Schweizer Börse der Verschiebung der ungeprüften Schlüsselzahlen bis Ende Mai zugestimmt.

AWP

