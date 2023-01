Die künstliche Intelligenz (KI) kommt an der Börse an. Beide Bilder oben wurden von der KI namens Midjourney erstellt. Und auch wenn es noch einige Zeit dauernd dürfte, bis menschenähnliche Roboter zum Alltagsbild gehören: Einige Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an den KI-betriebenen Begleitern.

Bild: Midjourney