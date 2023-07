Für bis zu 28 Mio. GAM-Aktien will NewGAMe 0.55 Fr. in bar zahlen, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einschätzung von Jonathan Progin um 9.50 Uhr

Jetzt ist das Gegenangebot da: Die Investorengruppe NewGAMe hat eine Barofferte für rund 17,5% der GAM-Aktien auf den Tisch gelegt. Mit etwa 15,4 Mio. Fr. will die Gruppe, die schon 9,6% des ausgegebenen Aktienkapitals besitzt, ihren Anteil signifikant erhöhen. Das ist eine direkte Kampfansage an den britischen Fondsmanager Liontrust, der GAM mit eigenen Aktien übernehmen will. NewGAMe bietet 0.55 Fr. pro Titel, was umgerechnet auf den Schlusskurs vom 17. Juli eine Prämie von knapp 30% auf das Liontrust-Angebot ergibt. An der Börse hat der Kurs zeitweise um mehr als 8% zugelegt.