GAM-Turnaround – NewGAMe und Bruellan publizieren 100-Tage-Plan Die Aktionärsgruppe schlägt unter anderem vor, frisches Kapital über eine privat platzierte Wandelanleihe zu beschaffen. Unterdessen verlängert Liontrust seine Angebotsfrist erneut.

Laut NewGAMe und Bruellan ist die vorgeschlagene Privatplatzierung nötig, da GAM unmittelbar Liquidität brauche. Bild: Gaetan Bally/Keystone

NewGAMe und Bruellan haben einen 100-Tage-Plan für eine Neuausrichtung des Vermögensverwalters vorgestellt. Der Plan soll nach der ausserordentlichen Generalsversammlung am 18. August starten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

Für den Umbau sollen 25 Mio. Fr. frisches Kapital über eine privat platzierte Wandelanleihe beschafft werden. Dies soll eine Laufzeit von fünf Jahren haben und mit einem Prozent verzinst werden, heisst es in einer Präsentation der Aktionärsgruppe.

Die Privatplatzierung sei nötig, da GAM unmittelbar Liquidität brauche. Die Anleihe soll von Mitgliedern des Verwaltungsrats, NewGAMe und wichtigen Aktionären getragen werden. Dadurch würde das Aktionariat weniger verwässert, als durch die Liontrust-Transaktion, heisst es weiter.

Im Anschluss sollen alle Ansprechpartner mit in den Umbau eng eingebunden werden. Dadurch soll das Geschäft stabilisiert und den Kunden, Fondsmanagern wie auch Mitarbeitenden die notwendige Sicherheit gegeben werden. Umsetzen soll den Turnaround ein neuer Verwaltungsrat. Die entsprechenden Kandidatin hatte NewGAMe bereits vorher einigen Wochen vorgestellt.

Ferner wurden in der Mitteilung erneut an die Anteilseigner appelliert, das Übernahmeangebot von Liontrust wie auch den Verkauf des Bereichs Fund Management Services (FMS) der an der GV abzulehnen.

Liontrust kritisiert in offenem Brief 100-Tage-Plan von NewGAMe

Nur wenige Stunden nachdem die Aktionärsgruppe NewGAMe ihren Aktionsplan zur Sanierung des Asset-Managers GAM veröffentlicht hat, reagiert der potentielle Käufer von GAM, Liontrust, mit einem offenen Brief. Darin wird der 100-Tage-Plan als «alles andere als ein detaillierter Vorschlag für die Zukunft von GAM» bezeichnet.



Die Präsentation zeige nicht auf, wie NewGAMe GAM finanzielle Sicherheit geben könne und gleichzeitig die erforderliche Umstrukturierung finanzieren werde, heisst es im am Freitag veröffentlichten Brief. Aufgrund der Veröffentlichung des Plans sehe Liontrust sich nun «gegenüber Aktionären, Mitarbeitern und Kunden in einer noch grössere Verantwortung, die geplante Übernahme von GAM abzuschliessen».



Im Brief kritisiert Liontrust zudem, dass es bisher nicht möglich gewesen sei, mit NewGAMe über die voneinander abweichenden Positionen zu sprechen. Deshalb wirft das Unternehmen im Brief auch diverse Fragen auf, welche es von seinen Kontrahenten gerne beantwortet hätte.



Im Übernahmekampf um GAM hat Liontrust ein öffentliches Kaufangebot für alle GAM-Aktien gemacht, das bis 23. August läuft. Das Kaufangebot wird auch vom GAM-Verwaltungsrat unterstützt.





AWP

