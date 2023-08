Übernahmekampf – NewGAMe zieht Vorschläge für ausserordentliche GV von GAM zurück Die Investorengruppe hat alle Anträge für die ausserordentliche Generalversammlung bei GAM zurückgezogen. Stattdessen plant sie, später eine erneute GV zu beantragen.

Der Sitz von GAM befindet sich im Zürcher Prime Tower. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Investorengruppe NewGAMe, zu der unter anderem das Multi-Family-Office Bruellan gehört, hat alle von ihr Anträge für die ausserordentliche Generalversammlung (aoGV) beim Assetmanager GAM Holding vom 18. August zurückgezogen. Sie will stattdessen später erneut eine aoGV beantragen, wie sie am Donnerstag mitteilte.



Die Gruppe, die rund 9,6% des ausgegebenen Aktienkapitals am kriselnden Asset-Manager kontrolliert, wehrt sich bekanntlich gegen eine Übernahme von GAM durch den britischen Vermögensverwalter Liontrust, wie sie der GAM-Verwaltungsrat seinen Aktionären vorschlägt. Sie hat daher vor einiger Zeit einen eigenen Plan zur Sanierung von GAM veröffentlicht, der allerdings vom GAM-Verwaltungsrat abgelehnt wird.



In diesem Zusammenhang hatte die Investorengruppe vor einiger Zeit auch eine aoGV beantragt, um eigene Personen in den Verwaltungsrat wählen zu können. Diese war ursprünglich auf den 25. August terminiert, dann aber um eine Woche auf den 18. August vorgezogen worden. Dies ermögliche es den GAM-Aktionären die vorgeschlagenen Themen früher zu behandeln, begründete der GAM-Verwaltungsrat den Entscheid damals.



Die Investorengruppe begründet nun den Rückzug ihrer Vorschläge für die aoGV damit, dass GAM beschlossen habe, das Datum dieser Versammlung «einseitig» vor das Ende des Liontrust-Angebots zu verlegen. Dieses war schon einige Male verlängert worden und soll gemäss aktuellen Plan am 23. August enden.

Keine unnötigen Kosten

Angesichts der Tatsache, dass die einzigen Tagesordnungspunkte der aoGV die Vorschläge der Investorengruppe waren, rate man dem GAM-Verwaltungsrat «dringend, die Veranstaltung am 18. August abzusagen, anstatt unnötige Kosten für die Abhaltung einer Versammlung mit einer leeren Tagesordnung auf sich zu nehmen», heisst es in der heutigen Mitteilung der Gruppe.



Die jüngste Verlängerung der Angebotsfrist von Liontrust hindere die Aktionäre von GAM nämlich daran, die «Konsequenzen aus dem erwarteten Scheitern des Angebots von Liontrust zu ziehen und eine fundierte Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens zu treffen». Man werde deshalb die Abhaltung einer neuen aoGV beantragen, sobald die Ergebnisse des Angebots von Liontrust bekannt seien, heisst es in der Mitteilung.

AWP

