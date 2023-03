Jahreszahlen – Newron rutscht tiefer ins Minus Das Pharmaunternehmen schliesst das Jahr 2022 mit einem Verlust ab. Grund dafür sind vor allem hohe Forschungsausgaben.

Für Forschung und Entwicklung gab Newron im vergangenen Geschäftsjahr 12,0 Mio. € aus, 1,3 Mio. mehr als im Vorjahr. Bild: Guido Mieth/Getty Images

Das italienische Pharmaunternehmen Newron hat 2022 mit einem höheren Verlust abgeschlossen. Dies ist vor allem gestiegenen Forschungsausgaben geschuldet. Mit Blick nach vorne werden grosse Hoffnung auf den Schizophrenie-Kandidaten Evenamide gesetzt.



Insgesamt flossen Newron laut Mitteilung vom Dienstag im vergangenen Jahr Erträge aus Umsatzbeteiligungen des Partners Zambon für das Mittel Xadago in Höhe von 6,0 Mio. € zu. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 5,8 Mio. gewesen.



Für Forschung und Entwicklung gab Newron im vergangenen Geschäftsjahr 12,0 Mio. € aus, was 1,3 Mio. mehr sind als im Vorjahr. Unter dem Strich resultierte damit ein Verlust von 17,5 Mio. € nach einem Minus von 14,9 Mio. im Jahr zuvor.



Die liquiden Mittel schmolzen im vergangenen Jahr um knapp 12 Mio. auf 22,8 Mio. € per Ende Jahr zusammen. Sie werden die geplanten Entwicklungsprogramme und den Betrieb bis weit ins Jahr 2024 finanzieren, wie es heisst.

Pipeline-Fokus auf Schizophrenie

Mit Blick auf die Pipeline legt Newron derzeit den Fokus auf seinen Hoffnungsträger Evenamide. Speziell bei Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie (treatment-resistant schizophrenia, TRS) hat der Kandidat zuletzt mit guten Ergebnissen gepunktet. Weitere Ergebnisse werden noch im Laufe dieses Monats erwartet.



Zudem plant das Biotech-Unternehmen noch im Verlauf des Jahres den Start einer potenziell zulassungsrelevanten Studie mit Evenamide als Zusatzbehandlung bei Patienten mit TRS. Derweil sei die Rekrutierung von Patienten für eine potenziell zulassungsrelevante Studie mit Evenamide bei Patienten mit chronischer Schizophrenie, die nicht als behandlungsresistent eingestuft werden, bereits in vollem Gange. Ergebnisse dieser Studie werden 2023 erwartet.



Darüber hinaus ist Newron laut Mitteilung auch weiterhin im Dialog mit Industriepartnern, um potenzielle zukünftige Kooperationsmöglichkeiten bei der Entwicklung von Evenamide zu evaluieren und möglicherweise die Pipeline von ZNS-Medikamenten zu erweitern.



Für die Generalversammlung am 18. April 2023 wird Gillian Dines zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

