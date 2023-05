Schmuckbranche – Nicht alle Diamanten sind für immer Die Diamantenindustrie fürchtet sich vor dem wachsenden Labordiamantentrend. Marken wie Cartier müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Simone Stern

Natürliche Diamanten aus Minen gelten als sicherer Vermögenswert. Doch sind Diamanten so selten, wie man denkt? Bild: Olivier Polet/Corbis/Getty Images

Nur schon um den Namen streitet man sich in der Branche. Synthetisch, künstlich gezüchtet, Lab-Grown, chemische Gasphasenabscheidung (CVD). Auf welcher Seite der Diskussion man steht, sieht man anhand des Begriffs, der verwendet wird. Dabei handelt es sich um das gleiche Produkt: Diamanten, die im Labor hergestellt werden, also nicht aus Minen und naturbedingten Entstehungsprozessen stammen. Labordiamanten kommen den natürlichen strukturell so nahe, dass die amerikanische Bundeshandelskommission entschied, dass sie einwandfrei als Diamanten bezeichnet werden können. Doch identisch sind die Steine nicht.