Der Chart des Tages – Nicht alle Zinskurven sind invers Anders als in den USA und Deutschland werden längere Laufzeiten nach wie vor höher verzinst als kürzere. Andreas Neinhaus

Quelle: Bloomberg, HSBC

Die Leitzinserhöhungen der Notenbanken haben zur Folge, dass die Marktzinsen für kurze Laufzeiten inzwischen vielerorts höher liegen als für längere. Dieser sogenannte inverse Verlauf der Zinskurve wird von vielen Beobachtern als Alarmzeichen gewertet, dass eine Rezession ansteht. In den USA ist dieses Phänomen bereits seit vergangenem November sichtbar, seither wird über die hohe Rezessionsgefahr spekuliert.

In Europa ist die Ausgangslage hingegen weniger eindeutig. Wie der Chart zeigt, verlaufen die Zinskurven in Deutschland und Italien spiegelbildlich. In Deutschland hat sich die Kurve invertiert, dagegen ist sie in Italien normal, das heisst, das Zinsniveau steigt mit zunehmender Laufzeit.

Muss sich also Deutschland über eine Rezession Sorgen machen, Italien hingegen nicht? Tatsächlich sagen Konjunkturforscher voraus, dass Italiens Wirtschaft dieses Jahr mehr wachsen wird als die deutsche. Sie erklären das mit den erhöhten Investitionsausgaben des Staates und der Unternehmen, solange die Fördergelder aus Brüssel für den Wiederaufbaufonds NextGenerationEU nach Rom fliessen.

Der entscheidende Grund ist aber ein anderer: Italien zahlt am Kapitalmarkt einen Risikoaufschlag gegenüber Deutschland, den sogenannten Spread. Er beläuft sich derzeit auf 1,85 Prozentpunkte bei zehnjährigen Staatsanleihen. Der normale Zinsverlauf spiegelt also vor allem den «Normalzustand», dass der grösste Staatsschuldner Europas finanziell auch einer der riskantesten ist.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

