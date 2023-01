Wenn die Wirtschaft langsamer wächst als die Bevölkerung – Nigeria ist eine Nation der Extreme Eine fragwürdige Geldpolitik und zu grosse Abhängigkeit von Erdöl bedrücken das westafrikanische Land. Mara Bernath , Lagos

1991 wurde das frisch aus dem Boden gestampfte Abuja Hauptstadt Nigerias, aber Lagos bleibt der Wirtschaftsmotor des Landes: Blick auf die Third Mainland Bridge in Lagos. Bild: George Osodi/Bloomberg

Nigeria ist ein Land der Extreme und der Absurditäten: Es bezieht 90% der Exporteinnahmen aus dem Verkauf von Erdöl und verwendet gleichzeitig einen beträchtlichen Teil dieses Dollareinkommens dafür, raffinierte Erdölprodukte einzuführen, um diese dann verbilligt an die Bevölkerung abzugeben. Die Regierung will mehr ausländische Investitionen, ihre Kapitalkontrollen machen es jedoch praktisch unmöglich, Geld wieder aus Nigeria abzuziehen, was Investoren abschreckt.