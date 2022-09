Rückgang Quartalsgewinn – Nike-Quartalsgewinn schrumpft wegen steigender Kosten Der Sportartikel-Hersteller hat aufgrund von höheren Frachtkosten wegen Lieferkettenengpässe weniger Gewinn erzielt.

Die Kosten seien im ersten Quartal um 10% gestiegen. Bild: Imke Lass/Bloomberg

Der weltgrösste Sportartikel-Konzern Nike muss seine deutlich gestiegenen Lagerbestände vor allem in Nordamerika mit Preisnachlässen abbauen. Das drückt ebenso auf die Bruttomarge wie der erstarkte Dollar, wie der Adidas-Rivale am Donnerstagabend (Ortszeit) einräumen musste. Die Bruttomarge werde im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Mai) um 2,0 bis 2,5 Prozentpunkte sinken. Im ersten Quartal ging sie auf 44,3 (Vorjahr: 46,5) Prozent zurück. Am stärksten werde der Preisdruck im Herbst-Quartal werden, in dem in den USA bereits das Weihnachtsgeschäft beginnt. Der US-Konzern erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Umsatzes ausserhalb des Heimatlandes.

Nike hatte die eigenen Lager – wie die Konkurrenten Under Armour, Adidas und Puma, aber auch grosse Einzelhändler in den USA – vor Schulbeginn aufgefüllt, nachdem Lieferungen aus Asien in den vergangenen Jahren unsicher waren. Doch diesmal funktionierten die Lieferketten reibungsloser, die Ware türmte sich in den Regalen. Die Lagerbestände schwollen um 44% auf 9,7 Mrd. $ an, in Nordamerika sogar um fast zwei Drittel.

Die folgenden Rabattaktionen, steigende Beschaffungs- und Lieferkosten sowie der starke Dollar drückten den Nettogewinn im ersten Quartal (per August) um 22% auf 1,47 Mrd. $, obwohl der Umsatz währungsbereinigt um zehn Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar stieg. Finanzvorstand Matt Friend warnte, allein die Wechselkursentwicklung werde den Umsatz von Nike im Geschäftsjahr mit vier Milliarden Dollar und den operativen Gewinn mit 900 Mio. $ belasten.

Im nachbörslichen Handel stürzten Nike-Aktien um bis zu zehn Prozent ab, in Frankfurt lagen sie am Freitag mit 88.25 € 10,5% tiefer. Das zog auch die deutsche Konkurrenz mit nach unten: Adidas fielen um 3,5% auf ein Jahrestief von 119 €, Puma gaben sogar fast fünf Prozent auf gut 48 € nach. Die Analysten von Credit Suisse erklärten, Adidas habe ein ähnliches Problem mit vollen Lägern wie Nike. Die Frage sei, ob die Umsätze im zweiten Halbjahr wie erhofft kräftig anzögen. Die Analysten von Stifel gehen davon aus, dass Adidas und Puma nach dem dritten Quartal ihre Prognosen für 2022 bestätigen.

REUTERS

