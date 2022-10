Markttechnik vom 5. Oktober 2022 – Nimmt jemand den schwachen Ölpreis wahr? Kann man in einer krisengeschüttelten Zeit wie der jetzigen ein strategisch zentrales Produkt wie Öl technisch analysieren? Das habe ich mich auch gefragt. Die gleiche Frage habe ich mir schon vor vier Wochen gestellt, als ich über den Gaspreis geschrieben habe. Alfons Cortés

Im Prinzip kann man alles technisch analysieren, was an einem geregelten Markt in hohen Mengen von vielen Teilnehmern transparent unter den ­Augen der Öffentlichkeit gehandelt wird. Dort, wo es Machtzentren gibt, die die Preise beeinflussen können, wie die Zentralbanken in den Devisenmärkten, oder dort, wo das Produkt als Medium der Einflussnahme oder gar der Machtausübung dienen kann, wie bei Öl und Gas, muss man das Ergebnis der Analyse cum grano salis nehmen.