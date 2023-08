Der Chart des Tages – Noch hält die Schonphase der Hypozinsen an Ein hoher Anteil von Festhypotheken schützt erst mal vor dem Zinshammer. Sylvia Walter

Schweizer Hypothekarnehmer sind im internationalen Vergleich von dem bereits eingetretenen Zinsanstieg weniger belastet als die Schuldner in vielen anderen Ländern. Hierzulande ist der durchschnittliche Zins auf ausstehende Hypotheken seit Ende 2021 bis Juni 2023 um etwa 0,4 Prozentpunkte gestiegen, wie die Ökonomen der Bank Raiffeisen berechnet haben.

Dass der Zinshammer in der Schweiz noch nicht so stark zugeschlagen hat, ist primär auf zwei Faktoren zurückzuführen: Zum einen sind viele eingegangene Hypotheken mit einem festen Zins ausgestattet. Diese Schuldner können sich noch relativ entspannt zurücklehnen, je nachdem, wann die Laufzeit des Vertrags endet. Zum anderen hat die Schweizerische Nationalbank den Leitzins seit dem vergangenen Jahr um «nur» 2,5 Prozentpunkte angehoben. Andernorts fiel der Zinserhöhungszyklus deutlich vehementer aus.

In Ländern mit einem hohen Anteil flexibler Hypotheken, wie in Litauen oder Portugal, fällt die Überwälzung auf die Schuldner recht schmerzhaft aus, selbst wenn ein eher geringer Anteil der Haushalte überhaupt einen Hypothekarvertrag eingegangen ist. Selbst in den USA, wo das Fed den Leitzins bereits um stattliche 5 Prozentpunkte angehoben hat, fällt die Zusatzbelastung für die Haushalte bislang noch moderat aus.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

