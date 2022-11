Der Chart des Tages – Noch kein Abrücken von China Der Westen ist weiterhin eng mit der Volksrepublik verflochten – trotz aller politischen Äusserungen. Alexander Trentin

Quelle der Grafik: Brad Setser (https://twitter.com/Brad_Setser)

Vergangene Woche hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Delegation die chinesische Hauptstadt besucht. Das hat seinen Grund. Denn trotz aller politischen Spannungen bleibt die deutsche Wirtschaft – wie auch die anderer westlicher Staaten – weiterhin eng mit China verbunden. Daran wird auch die aktuelle, durch den Konjunkturabschwung und die Null-Covid-Politik bedingte Schrumpfung der chinesischen Exporte wenig verändern.

Von einer Deglobalisierung oder der von den USA angestrebten «Entkopplung» von China ist bisher kaum etwas zu sehen. Die obige Grafik illustriert das: Gemessen am Bruttoinlandprodukt sind die deutschen Exporte nach China in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. Die Importe sind seit der Coronapandemie gar deutlich gestiegen. Damit konnte China erstmals seit mehr als zehn Jahren einen Handelsüberschuss gegenüber Deutschland erzielen.

Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze hat in seinem Blog die Verflechtungen Deutschlands mit China aufgezeigt. Für den Chemiekonzern BASF und die deutschen Autobauer ist das Geschäft mit China nicht wegzudenken. Am stärksten ist der Chipkonzern Infineon vom Absatz in der Volksrepublik abhängig.

Während sich Scholz auf dem diplomatischen Parkett mit China gut stellen will, arbeitet das Wirtschaftsministerium in Berlin – unter der Leitung des Grünen Robert Habeck – daran, die Abhängigkeit abzubauen. So wurde Volkswagen im Mai eine Kreditbürgschaft für Chinainvestitionen verweigert. Die deutsche «Welt» schreibt, dass deutsche Unternehmen ihre Investitionspolitik in China nun überdenken müssten.

Adam Tooze sieht die verzwickte und paradoxe Stellung in Bezug auf China nicht auf Deutschland beschränkt. Er erkennt darin eine «Polykrise» – ein Überschneiden verschiedener Krisen – mit «dem Zusammentreffen vielfältiger, unterschiedlicher, unvereinbarer und doch interagierender Kräfte, die die einst selbstverständliche Logik der wirtschaftlichen Globalisierung und der unipolaren Ordnung unter amerikanischer Führung durchbrechen».

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

