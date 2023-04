Dividendensaison – Noch locken die Deutschen mit Rekorddividenden Der Rekordwert aus dem vergangenen Jahr konnte noch gesteigert werden. Doch es zeigen sich erste Bremsspuren, dass Unternehmen mit Ausschüttungen vorsichtiger werden. Thorsten Riedl

Der Sitz von Fresenius in Bad Homburg. 25 Jahre lang konnte das Gesundheitsunternehmen die Dividende Jahr für Jahr steigern. Nun stagniert die Ausschüttung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Bild: Frank Rumpenhorst/DPA via Keystone

Auf die Aktionäre der Volkswagen AG ist der Geldsegen bereits Anfang Jahr niedergegangen. 19.06 € pro Anteilsschein haben die Besitzer des deutschen Automobilbauers erhalten als Sonderdividende, insgesamt 9,6 Mrd. € – so viel Geld hat noch nie ein Unternehmen aus dem Leitindex Dax an die Aktionäre ausgeschüttet. Besitzer anderer deutscher Wertpapiere erhalten vielfach in den nächsten Wochen die Dividende. Die Saison der Hauptversammlungen und damit der Ausschüttungen ist in vollem Gange. So üppig wie dieses Jahr werden die Zahlungen wohl lange nicht mehr ausfallen.



Die hohe Ausschüttung von Volkswagen war aussergewöhnlich: Das Unternehmen reichte mit der Sonderzahlung fast die Hälfte der Einnahmen aus dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche im vergangenen Herbst weiter. Die reguläre Dividende in Höhe von voraussichtlich 8.76 € fliesst erst Mitte Mai. Auch ohne Sonderdividende zählen die Autobauer zu den fleissigsten Dividendenzahlern, gemäss einer Studie des Onlineportals Dividendenadel mit der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) und der FOM Hochschule für Ökonomie & Management. Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen zahlen 15,5 Mrd. € und stehen damit für ein Drittel der Ausschüttungssumme der vierzig Werte im Dax.