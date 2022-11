Der Chart des Tages – Noch spielt das Wetter mit Der Gasverbrauch konnte wie gefordert reduziert werden. Die ausserordentlich warmen Temperaturen haben es möglich gemacht. Sylvia Walter

Grafik: Raiffeisen Economic Research

Die Vorgabe an die deutschen Industriebetriebe war klar: 20% des Gasverbrauchs sollten eingespart werden. Und das Ziel ist so weit erreicht worden. Auch die Privathaushalte haben in diesem Jahr weniger Gas verbraucht als noch im Vorjahr.

Wie Alexander Koch, Ökonom der Raiffeisen Schweiz, betont, dürfte der bis anhin milde Herbst die Versorgungslage zu positiv darstellen. Denn im Oktober lag die Temperatur um drei Grad höher als in anderen Jahren. Bereinigt man den Verbrauch der Haushalte um die vorteilhaften Wetterverhältnisse, dann fiel der Konsum höher aus als sonst.

Fallen die Temperaturen von jetzt an deutlicher, dann könnten dennoch Versorgungsengpässe auftreten. Die Terminpreise für Gas in einem halben Jahr liegen somit auch deutlich über dem aktuellen Spotpreis von 94 €/MWh.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

