Kampf gegen die Inflation – Norwegens Notenbank hebt Leitzins kräftig an Die Währungshüter in Oslo haben den geldpolitischen Schlüsselsatz überraschend deutlich um einen halben Punkt auf 3,75% angehoben.

Norwegens Notenbank schraubt angesichts der hartnäckig hohen Inflation kräftig an der Zinsschraube. Die Währungshüter in Oslo hoben den geldpolitischen Schlüsselsatz am Donnerstag überraschend deutlich um einen halben Punkt auf 3,75% an. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit einer Anhebung um einen Viertel-Punkt gerechnet. Zugleich signalisierte die Notenbank, dass es im August mit den Zinsen weiter nach oben gehen könnte. «Wenn wir den Leitzins nicht erhöhen, könnten Preise und Löhne weiterhin schnell steigen und sich die Inflation verfestigen», warnte Notenbankchefin Ida Wolden Bache. Die Zentralbank prognostizierte, dass der geldpolitische Schlüsselsatz im Herbst auf 4,25% steigen könnte.

Insbesondere die Kerninflation, bei der Energiepreise und Steuern ausgeklammert werden, bereitet der Notenbank Sorgen. Sie stieg im Mai um 6,7% – ein Rekordwert. Noch im April hatte die Kennziffer bei 6,3% gelegen. Die Zentralbank strebt langfristig eine Kerninflation von 2% an.

Der geldpolitische Schlüsselsatz in dem skandinavischen Land liegt nunmehr höher als in der Euro-Zone. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte jüngst die achte Zinserhöhung in Folge vollzogen. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt seither bei 3,5% – das höchste Niveau seit 22 Jahren.

