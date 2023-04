Quartalszahlen – Norwegischer Staatsfonds mit Milliardengewinn Der Fonds hat im ersten Quartal dank steigender Aktienmärkte einen Gewinn von rund 84 Mrd. $ erzielt.

Der Fonds besitzt 1,5% aller weltweit gelisteten Aktien und ist beteiligt an 9200 Firmen. Bild: Didier Marti/Getty Images

Der norwegische Staatsfonds hat im ersten Quartal angetrieben durch steigende Aktienmärkte einen Gewinn von umgerechnet rund 84 Mrd. $ erzielt. Die Rendite habe bei 5,9% gelegen, teilte der 1,4 Bio. $ schwere Staatsfonds, der weltweit einer der grössten Investoren ist, am Freitag mit. Der Gewinn belief sich auf 893 Mrd. norwegische Kronen nach einem Verlust von 653 Mrd. im Vorjahresquartal. Würde man das Ergebnis umschlagen auf die Einwohnerzahl Norwegens von 5,5 Mio., wären das mehr als 15’000 $ pro Person.

«Das ist tatsächlich eines der besten Quartale, die wir je hatten», sagte der stellvertretende Chef des Fonds, Trond Grande, in einem Video auf der Plattform LinkedIn. In den Fonds fliessen Einnahmen aus der norwegischen Öl- und Gasindustrie, im ersten Quartal waren das 217 Mrd. Kronen. Ende März waren 70% des Fonds in Aktien investiert, 27,3% in Anleihen und 2,4% in nicht börsennotierte Immobilien. Der Fonds wird gemanagt von der norwegischen Zentralbank. Er besitzt 1,5% aller weltweit gelisteten Aktien und ist beteiligt an 9200 Firmen.

REUTERS

