Generalversammlung – Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen Wiederwahl von Axel Lehmann Die Norges Bank will an der GV zudem auch gegen weitere Mitglieder des Aufsichtsgremiums von Credit Suisse stimmen.

Der norwegische Staatsfonds hat sich gegen die Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten Axel Lehmann an der (morgigen) Generalversammlung ausgesprochen. Die Norges Bank will zudem auch gegen weitere Mitglieder des Aufsichtsgremium stimmen.

Iris Bohnet, Christian Gellerstad, Shan Li, Seraina Maci, Richard Meddings und Ana Pessoa sollten nicht weiter Einsitz im Verwaltungsrat finden, wie der Staatsfonds auf seiner Internetseite publizierte. Wiedergewählt sollen seiner Ansicht nach indes Mirko Bianchi, Clare Brady, Keyu Jin, Blythe Masters und Amanda Norton.

Gemäss letztmaliger Meldung an die SIX hält die Norges Bank rund 2,8% an Credit Suisse.

Actares begrüsst Agenda-Anpassung

Derweil begrüsst die Anlegervereinigung Actares, dass Credit Suisse einige Traktanden von der Agenda genommen hat. So wird am Dienstag nicht mehr über die Entlastung, eine «Transformationsbelohnung» für die Geschäftsleitungsmitglieder und die Dividende abgestimmt, wie die Bank vergangene Woche mitgeteilt hatte.

Mit der geplanten Not-Übernahme durch die UBS, welche auch Staatsgarantien in Milliardenhilfe vorsieht, darf die CS keine Dividende ausschütten. Trotz eines Jahresverlusts 2022 in der Höhe von 7,3 Mrd. Fr. hatte der Verwaltungsrat ursprünglich eine Dividende von 5 Rappen je Aktie vorgeschlagen.

Actares hätte alle drei Traktanden abgelehnt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. «Nachdem Credit Suisse endgültig das Vertrauen des Markts verloren hat und von aussen gerettet werden musste, bleibt aus Sicht von Actares nur noch zu hoffen, dass wenigstens die Integration in die UBS verantwortungsvoll über die Bühne geht.»

