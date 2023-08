Notübernahme durch UBS – CS-Integration führt zu 3000 Entlassungen in der Schweiz Laut UBS-CEO betreffen 1000 der wegfallenden Stellen die Integration von CS Schweiz in die Bankgruppe, weitere 2000 andere hiesige Geschäftsbereiche von CS.

Der CS-Hauptsitz am Zürcher Paradeplatz. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die Übernahme von Credit Suisse durch UBS dürfte in der Schweiz zu insgesamt 3000 Entlassungen führen. 1000 davon betreffen die Integration der CS Schweiz in die Bankengruppe, weitere 2000 andere hiesige Geschäftsbereiche der CS.

Das sagte UBS-Chef Sergio Ermotti am Donnerstag an einer Telefonkonferenz mit Analysten. Am Morgen hatte die nunmehr einzige Grossbank der Schweiz kommuniziert, die Schweiz-Einheit der übernommenen CS vollständig zu integrieren.

Diese Lösung sei «bei weitem» die beste, sagte Ermotti. Die Analysen hätten auch die Annahmen bestätigt, dass die Übernahme nötig gewesen war. Es sei nicht nur eine Frage der Liquidität bei der CS gewesen. Die Bank hätte nicht mehr alleine überleben könne, so Ermotti weiter.

AWP

