Novartis setzt auf Aktienrückkäufe. Nach einem Programm über 15 Mrd. $, das Ende 2021 verkündet und diesen Juni abgeschlossen wurde, legt der Pharmakonzern gleich ein weiteres Programm in der gleichen Höhe auf. Es soll spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein. 30 Mrd. $ an die Aktionäre «zurückzugeben», wirft Fragen auf. Die Wissenschaft konnte kaum positive Effekte des Rückkaufs eigener Titel ermitteln. Warum investiert Novartis das Geld nicht in Zukäufe und in die eigene Medikamentenentwicklung?

Einer der Gründe: Es sei schwierig, geeignete Übernahmeobjekte zu finden, die in die Unternehmensstrategie passten und qualitativ wie preislich attraktiv seien, erklärte Novartis-CFO Harry Kirsch an der Halbjahreskonferenz diese Woche.

«Novartis schwimmt vor allem im Geld, weil sie ihren Anteil an Roche für 19 Mrd. Fr. verkauft hat.»

Vor einem Monat hatte der Pharmakonzern angekündigt, er werde für bis zu 3,5 Mrd. $ das US-Biotech-Unternehmen Chinook Therapeutics kaufen. Es ist die grösste Akquisition seit Anfang 2020. Damals hatten die Basler The Medicines Company für fast 10 Mrd. übernommen, um in den Besitz eines neuartigen Blutdrucksenkers zu gelangen. Das Multimilliardenprodukt, das Novartis sich erhofft hatte, wird es wohl nicht. Vorbehalte gegen den Übernahmepreis wurden schon bei der Ankündigung laut.

Für Kritik sorgen regelmässig auch die hohen Medikamentenpreise. Bei der Zulassung der Gentherapie Zolgensma war sie mit einem Listenpreis von 2,1 Mio. $ die teuerste Therapie weltweit. Novartis hatte sie 2018 für 8,7 Mrd. $ samt dem Unternehmen AveXis gekauft.

Wäre es nicht besser, der Pharmakonzern würde die Medikamentenpreise senken, statt so viel Gewinn zu erzielen, dass er nichts Besseres mehr weiss, als für Dutzende von Milliarden Dollar eigene Aktien zu kaufen? Das legt ein Kommentar im «Tages-Anzeiger» nahe.

Was intuitiv einleuchten mag, ist bei näherer Betrachtung keine gute Idee. Es kann nicht das Ziel eines kotierten Unternehmens sein, seinen Gewinn zu senken (und so weniger Steuern zu bezahlen). Ausserdem schwimmt Novartis vor allem im Geld, weil sie Ende 2021 ihren 33%-Anteil an den Roche-Inhaberaktien an Roche verkauft hat. Damit nahm sie 19 Mrd. Fr. ein und war quasi schuldenfrei. Die Aktienrückkäufe dienen auch dem Ziel, die Verschuldung auf ein branchenüblicheres Mass zu heben.

Die Medikamentenpreise sind, besonders in den USA, den Marktkräften unterworfen und, ausgeprägter in Europa, staatlicher Regulierung. Auch in Europa konnten sich die Behörden von Ausnahmen abgesehen mit den Pharmagesellschaften einigen. Voraus geht jedoch oft ein längeres Seilziehen, das etwa in der Schweiz zu Verzögerungen in der Einführung neuer Medikamente führt.

Bei den Massenprodukten, die den Patentschutz oft vor vielen Jahren verloren haben, haben die Regierungen die Preise dermassen gedrückt, dass immer mehr Hersteller ausgestiegen sind, weil das Geschäft nicht mehr kostendeckend war. Die Folge ist ein Medikamentenmangel.

«Die Preise neuartiger Therapien zu drücken, wäre ein verheerendes Signal an Investoren.»

Die Preise neuartiger Therapien zu drücken, wäre ein verheerendes Signal an Investoren. Die Pharmakonzerne haben Milliarden in Hunderte Biotech-Gesellschaften gesteckt. Die meisten ihrer Entwicklungen werden scheitern. Investoren werden ihr Geld nur dann in solch riskante Projekte stecken, wenn auch ein grosser Gewinn winkt.

Die Gesundheitskosten steigen unaufhörlich. In den vergangenen Jahren haben viele routinemässig auf die «böse» Pharmaindustrie gezeigt. Dort gibt es gewiss Fehlentwicklungen, die korrigiert werden müssen: von neuen, teuren Präparaten mit wenig Zusatznutzen bis hin zu Medikamentenstudien, die kaum Frauen berücksichtigen.

Dabei sollte aber nicht vergessen gehen, dass der Anteil der Medikamente an den Gesamtkosten des Schweizer Gesundheitswesens seit mehr als zehn Jahren bei knapp 12% stabil ist. Die Preise sind im Gegensatz zu anderen Bereichen des Gesundheitswesens gesunken. Allerdings haben die Volumen zugenommen, nicht zuletzt wegen der Alterung der Gesellschaft.

Rupen Boyadjian schreibt seit Herbst 2018 für die «Finanz und Wirtschaft» über Pharma- und Biotech-Unternehmen. Davor arbeitete er für die Online-Ausgaben von «20 Minuten» und «Tages-Anzeiger», zuletzt als Leiter der vorübergehend zusammengelegten Online-Newsdesks der Tamedia-Tageszeitungen. Mehr Infos

