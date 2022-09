Pharmaindustrie – Novartis bringt Gentherapie in Kanada auf den Markt Der Pharmariese hat die Verhandlungen für die Vermarktung seiner Gentherapie zur Behandlung eines vererbbaren Sehverlusts abgeschlossen.

Der Pharmakonzern Novartis kann seine Gentherapie Luxturna zur Behandlung eines vererbbaren Sehverlusts in Kanada auf den Markt bringen. Novartis Kanada und die «pan-Canadian Pharmaceutical Alliance» (pCPA) hätten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, teilte Novartis Kanada am Dienstag mit.



Es handle sich um einen wichtigen Schritt für alle Kanadier, die Zugang zu dieser innovativen Therapie benötigten, heisst es in der Novartis-Mitteilung. Vor der Zulassung von Luxturna habe es keine Behandlungsmöglichkeiten für die vererbliche von RPE65-Mutationen ausgelöste Netzhautdystrophie gegeben. Luxturna ist laut den Angaben eine einmal einzusetzende Gentherapie, die gesunde Kopien des RPE65-Gens für Netzhautzellen liefert. Mutationen im RPE65-Gen kommen etwa bei einem von 200'000 Personen vor.



Bei der kanadichen pCPA handelt es sich um einen Zusammenschluss der Regierungen der Provinzen, Territorien und des Bundes. Dieser arbeitet bei einer Reihe von Initiativen für öffentliche Arzneimittelpläne zusammen.

