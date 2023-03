Börsenbericht vom 9. März 2023 – Novartis-Dividendenabschlag belastet Schweizer Börse Die Schweizer Börse ist am Donnerstag tiefer ins Minus und unter die 11.000-Punkte-Marke gerutscht.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag bereits den vierten Tag in Folge mit einem Verlust geschlossen. Belastet wurde der Schweizer Leitindex SMI dabei vor allem durch die Ex-Dividende gehandelten Papiere von Novartis, die massgeblich für den Tagesverlust verantwortlich waren. Auch die zunächst positive Eröffnung der US-Börsen konnte den Markt nur wenig nach oben ziehen. Insgesamt hätten sich die Anleger vor den Zinsentscheidungen der Notenbanken im weiteren Monatsverlauf zurückgehalten, war im Markt zu hören. Zudem gebe es aktuell nur wenige Gründe für Neuengagements.



Wie bereits die letzten Tage ist die Nervosität an den Märkten vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gross. Vor allem der für Freitag angekündigte US-Arbeitsmarktbericht wird mit Spannung erwartet. Er gilt als ein wichtiger Indikator für den Zustand der US-Wirtschaft und könnten die nächsten Zinsentscheidungen mit beeinflussen. «Solange der US-Arbeitsmarkt keine Schwäche zeigt, dürfte die US-Notenbank den Zinserhöhungszyklus kaum beenden,» sagte ein Analyst. Auch die Entwicklung der Löhne dürfte mit im Fokus stehen.



Der FuW Swiss 50 Index büsste schliesslich 0,08% ein auf 2218,03 Punkte. Der SMI schloss um 0,69% tiefer auf 10'948,85 Punkten. Das Tagestief markierte er bei 10'908 Punkten. Der SLI verlor 0,25% auf 1754,51 Zähler und der SPI, bei dem die Dividenden herausgerechnet werden, schloss kaum verändert mit einem Minus von 0,02% auf 14'214,15 Zähler. Im SLI hielten sich die Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.



Novartis schlossen 3,9% oder 3.09 Fr. tiefer und zogen den SMI wegen ihrer hohen Gewichtung damit klar ins Minus. Die Papiere wurden am Berichtstag jedoch ohne die Dividende von 3.20 Fr. je Aktie gehandelt. Ohne diesen Abschlag hätten die Papiere leicht im Plus gelegen. Die Valoren von Roche gaben derweil 0,6% nach. Nestlé konnte den SMI mit Zugewinnen von 0,3% etwas stützen.



Für Gesprächsstoff sorgten wieder einmal die Papiere der Credit Suisse. Die Bank hatte in letzter Minute die Publikation des Geschäftsberichts verschoben. Grund seien Kommentare der US-Börsenaufsicht SEC zum Bericht gewesen, welche die CS zunächst noch genauer abklären wolle. Zwischenzeitlich gaben die Papiere um mehr als 6% nach. Am späten Handel konnten CS die Verluste jedoch etwas eindämmen und gingen schliesslich mit einem Minus von 1,9% aus dem Markt.



Bei den Finanzwerten zeigt sich ein uneinheitlich Bild. Während UBS um 0,5% sanken, konnten Julius Bär um 0,3% zulegen. Partners Group (-0,7%) wurden derweil von einer Kurszielreduktion durch den Finanzwertespezialisten KBW belastet. Die Versicherungswerte wurden alle tiefer gehandelt. Mit Abgaben von 1,2% zählten Swiss Life sogar mit zu den grössten Tagesverlierern. Etwas besser schlugen sich Swiss Re (-0,6%) und Zurich (-0,1%). Gestützt werden Zurich dabei durch einen verteidigenden Kommentar der UBS, wie im Markt zu hören ist.



Den grössten Tagesgewinn verbuchten die Valoren von Sonova, die 2,3% zulegen konnten. Auch anderen sogenannte Wachstumswerte wie Straumann, Logitech und VAT legten zwischen 1,5 bis 1,3% zu. Deutlich im Plus schloss auch der Baustoffkonzern Sika (+2,2%).



Mit Gewinnen von 1,2 beziehungsweise 0,8% erholten sich Givaudan und Geberit von den Vortagsverlusten. Während Geberit am Mittwoch mit Geschäftszahlen enttäuschte, machte Givaudan mit Ermittlungen wegen möglichen Preisabsprachen von sich reden.



Im breiten Markt brachen Rieter nach Jahreszahlen um 12,1% ein. Der Gewinn des Herstellers von Spinnereimaschinen war im zurückliegenden Geschäftsjahr deutlich geringer ausgefallen. Auch der tiefere Dividendenvorschlag wurde von den Analysten negativ bewertet.



Ebenfalls nach enttäuschenden Jahreszahlen standen TX-Group (-8,3%) und Baloise (-6,2%) auf den Verkaufszettel. Auch Evolva (-1,9%) schlossen nach Zahlen tiefer. Überzeugen konnten hingegen BVZ (4,6%) mit dem Jahresergebnis, während Aevis unverändert aus dem Markt gingen.



Oneswissbank fuhren ein Kursplus von 25% ein, nachdem das aus der Banque Profil de Gestion hervorgegangene Institut erstmals eine Dividende zahlen will. Ex-Dividende wurden zudem Dätwyler (-3,3%) tiefer gehandelt.



New York: Gewinne - Anleiherenditen sinken nach Jobdaten

Ein etwas nachlassender Zinsdruck hat die US-Börsen am Donnerstag gestützt. Die Renditen am Anleihenmarkt waren nach Daten vom Arbeitsmarkt spürbar unter Druck geraten. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, waren überraschend stark gestiegen. Dies weckte unter Anlegern die Hoffnung, dass die Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation eventuell nicht ganz so entschlossen führen könnte wie zuletzt befürchtet.



Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,46% auf 32 948,70 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,48% auf 4011,34 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,90% auf 12 324,67 Punkte.



Im Brennpunkt des Interesses steht gleichwohl bereits der Arbeitsmarktbericht für Februar, der am Freitag veröffentlicht wird. Es wird mit einem erneut deutlichen Stellenaufbau und mit einer Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Stand seit mehr als 50 Jahren gerechnet. Auch die Lohnentwicklung dürfte genau beobachtet werden.



An der Spitze des S&P 500 zogen die Aktien von General Electric um fast 8% an. Der Industriekonzern habe für seine Luftfahrtsparte recht beeindruckende Ziele präsentiert, schrieb Analyst Nigel Coe von Wolfe Research.



Am S&P-500-Ende knickten die Papiere von SVB Financial um fast 38% ein. Der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer muss das Kapital aufstocken und kündigte für das erste Quartal einen Milliardenverlust an.



Die Anteilsscheine von JD.com waren mit minus 9% das Schlusslicht im Nasdaq 100. Der in den USA geleistete chinesische Online-Händler hatte im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt als erwartet. Die coronabedingten Lockdowns im Heimatland hatten die Nachfrage nach Elektronik und Haushaltsgeräte gedämpft.



Ausserhalb der grossen Indizes brachen die Aktien von Silvergate Capital um ein Drittel ein. Die Krise am Markt für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether zwingt mit dem Finanzkonzern ein weiteres Schwergewicht der Branche in die Knie. Die Kryptobank gab bekannt, ihren Betrieb einzustellen und freiwillig die geordnete eigene Abwicklung einzuleiten.

Bonds Schweiz: Leichte Gegenbewegung zu Vortagesgewinnen

Die Kurse am Schweizer Bondmarkt stehen am frühen Donnerstagnachmittag zum Vortagesschluss leicht im Minus. Am Vortag hatten die Kurse allerdings deutlich zugenommen, so dass Händler heute von einer Gegenbewegung auf die gestrige Entwicklung sprechen.



Eine ähnliche Entwicklung gibt es bei europäischen Anleihen. Verwiesen wird dabei u.a. auf den französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau, der sich für ein weiter entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation ausgesprochen habe. Das Inflationsziel werde seiner Einschätzung nach Ende 2024 oder Anfang 2025 erreicht sein.



Marktteilnehmer dürften am Nachmittag die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA in den Blick nehmen. Sie geben einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Der Arbeitsmarkt spielt eine grosse Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, da von der geringen Arbeitslosigkeit zusätzlicher Inflationsdruck ausgehen kann.



Die Teuerung ist seit einigen Tagen auch hierzulande wieder ein grösseres Thema, nachdem der am Montag veröffentlichte Februar-Wert überraschenderweise einen leichten Anstieg statt eines deutlichen Rückgangs angezeigt hat. Die UBS hat entsprechend ihre Jahresprognose 2023 auf 2,5 von 2,1% angehoben und erwartet von der SNB in zwei Wochen einen Zinsschritt um 50 und im Juni von 25 Basispunkten auf dannzumal einen Leitzins von 1,75%. Bis anhin hatten sie lediglich einen Anstieg im März vorausgesagt.



Am Primärmarkt laufen weiter gewisse Aktivitäten. Nach den gestrigen drei Aufstockungen von Eidgenossen über insgesamt 831 Mio. Fr. hat heute der Sanitärtechnikkonzern Geberit zwei Anleihen mit Laufzeit von 2,5 bzw. 9,5 Jahren über je 225 Mio. bzw. insgesamt 450 Mio. Fr. emittiert.



Der Conf-Future für den Juni 2023 verliert um 13.30 Uhr 10 Basispunkte (BP) auf 139,16%, umgesetzt sind allerdings nur 5 Kontrakte. Am Vortag hatte er 144 BP zugelegt. Der Juni-Conf hat den gestern ausgelaufen März-Future als kürzestlaufenden Kontrakt abgelöst. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert 10 BP auf 123,44%.



Bei den bislang gehandelten Eidgenossen gibt es drei Gewinner und drei Verlierer. Die Rendite zweijähriger Anleihen wurde zuletzt mit 1,4859 und diejenige des zehnjährigen Bonds mit 1,4690% angegeben. Die Renditekurve ist damit weiterhin mehr oder weniger flach, wobei der tiefste Wert im Segment der zwei bis zehnjährigen bei den siebenjährigen (1,3425%) liegt.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist derweil auf 1,410 gesunken. Am Mittwoch hatte der Wert bei 1,514% noch den höchsten Stand in diesem Jahr erreicht.

Euro legt zwischenzeitlich zum Dollar zu - zum Franken stabil

Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Am Devisenmarkt zeigte sich eine breitangelegte Dollar-Schwäche, von der die Gemeinschaftswährung etwas profitieren konnte. Am Nachmittag stieg der Kurs des Euro bis auf 1.0589 $, schwächte sich danach aber wieder leicht ab und notiert mit aktuell 1.0579 $ auf dem Niveau von Donnerstagmittag bei.



Zum Franken hält sich der Euro derzeit mit 0.9903 Fr. knapp über der Marke von 0.99 Fr. Am Vormitag fiel der Euro zwischenzeitlich unter diese Marke zurück. Das USD/CHF-Währungspaar geht derweil marginal tiefer bei 0.9363 um.



Mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ist ein wichtiger Indikator für den Jobmarkt in den USA spürbar gestiegen. Zwar befinden sich die Hilfsanträge im längeren Vergleich immer noch auf einem niedrigen Niveau. Allerdings werden Hinweise auf ein mögliches Ende des boomenden Arbeitsmarkts an den Finanzmärkten mit Argusaugen verfolgt, weil dies die Stärke von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed beeinflussen kann.



Es zeigten sich allerdings keine starken Kursbewegungen am Devisenmarkt. Die Anleger warten vielmehr auf den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, der am Freitag zur Veröffentlichung ansteht und deutliche Impulse auslösen könnte, wie es am Markt hiess. Es wird mit einem erneut deutlichen Stellenaufbau und mit einer Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Stand seit mehr als 50 Jahren gerechnet. Auch die Lohnentwicklung dürfte am Freitag genau beobachtet werden.



Gestützt wurde der Euro durch Aussagen des französischen Notenbankchefs Francois Villeroy de Galhau, der sich für ein weiter entschlossenes Vorgehen gegen die hohe Inflation ausgesprochen hat. Das Inflationsziel von 2% werde seiner Einschätzung nach Ende 2024 oder Anfang 2025 erreicht sein. «Dies ist eine Verpflichtung und nicht nur eine Prognose», sagte Villeroy de Galhau, der im Rat der EZB über die Geldpolitik mitentscheidet.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88814 (0.89074) £, 143.82 (144.70) japanische Yen und 0.9911 (0.9931) Fr. fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1830 $ gehandelt. Das waren rund 17 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legen leicht zu - Experte: Russische Fördermenge höher als gedacht

Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 82.91 $. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 35 Cent auf 77.01 $.



Die Impulse am Rohölmarkt fielen im Tagesverlauf eher gering aus. Auch die am Mittwoch veröffentlichten wöchentlichen Lagerdaten aus den USA, die den ersten Rückgang der Bestände in diesem Jahr zeigten, bewegten die Preise nicht nachhaltig. Ähnliches gilt für die jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung bekräftigte.



Nach Einschätzung von Experten des britischen Analysehauses S&P Global kann Russland die Ölproduktion trotz der Sanktionen westlicher Staaten länger aufrechterhalten, als viele erwartet haben. Es sei zwar mit einem Rückgang der russischen Ölförderung zu rechnen, S&P Global-Experte Dan Yergin bei Bloomberg TV. Den von vielen erwartete «dramatische Absturz» werde es aber nicht geben.

AWP/REUTERS

