Mega-Blockbuster-Kandidat – Novartis erhält Zulassung für US-Produktionsanlage für Pluvicto Der Pharmakonzern hat von der US-Gesundheitsbehörde grünes Licht für den Produktionsstandort Millburn im Bundesstaat New Jersey erhalten. Dort soll das Prostatakrebsmittel Pluvicto hergestellt werden.

Novartis will die Produktion von Pluvicto in Millburn in den kommenden Wochen hochfahren. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Der Pharmakonzern Novartis hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung des Produktionsstandorte in Millburn im Bundesstaat New Jersey erhalten. Dabei geht es um die kommerzielle Produktion der Radioligandentherapie Pluvicto, die zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird, wie es am Freitagabend in einer Mitteilung heisst. Diese Therapie weist radioaktive Komponenten auf.

Die Produktion von Pluvicto in Millburn werde in den kommenden Wochen hochgefahren, so Novartis weiter. Der Konzern rechnet damit, dass der Standort nach Erhalt der Genehmigungen für weitere Produktionslinien bis im dritten Quartal einen wesentlichen Beitrag zur Versorgung der Patienten mit Pluvicto leisten wird.

Bis dahin werde der Standort im italienischen Ivrea weiterhin den US-Markt beliefern. Zudem plant Novartis den Bau einer weiteren Anlage in Indianapolis, die noch Ende des laufenden Jahres fertiggestellt werde. Und für die Versorgung des europäischen Marktes baut der Konzern eine Produktion im spanischen Saragossa.

Weltweit strebt Novartis den Angaben zufolge bis im Jahr 2024 und darüber hinaus eine Jahresproduktion von mindestens 250'000 Pluvicto-Dosen an.

AWP

