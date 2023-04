Die Erwartungen der Analysten hat Novartis auf der ganzen Linie klar übertroffen. Bild: ZVG/Novartis

Ersteinschätzung von Miriam Kappeler um 8.45 Uhr

Novartis ist im Auftaktquartal wider Erwarten ansehnlich gewachsen. Der Umsatz kletterte 3% auf 13 Mrd. $. Mit gleichen Währungsverhältnissen wie im Vorjahresquartal hätte der Pharmariese gar ein Wachstum von 8% erzielt. Im AWP-Konsens rechneten die Analysten im Vorfeld mit einem leicht rückläufigen Umsatz in Höhe von 12,4 Mrd. $. Beide Divisionen trugen zum starken Wachstum bei, wobei Sandoz trotz negativer Preisentwicklung leicht stärker wuchs als die nach dem geplanten Spin-off von Sandoz im Konzern verbleibende Sparte Innovative Medicines. Kernbetriebsgewinn und Kerngewinn stiegen weit überproportional, und zwar um 15 bzw. 18% zu konstanten Wechselkursen. Auch hier prognostizierten Analysten im Vorfeld einen Rückgang in der Berichtswährung Dollar. Für das Geschäftsjahr 2023 zeigt sich das Management positiv gestimmt. Die Guidance wird angehoben. Neu rechnet Novartis auf Konzernebene mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, nachdem bisher ein Plus im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt wurde. Beim operativen Kernergebnis peilt Novartis einen Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich an. Zuvor lautete die Vorgabe auf ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die damit geäusserte Zuversicht dürfte den Aktien, die nahe dem Jahreshoch notieren, weiter Auftrieb verleihen.