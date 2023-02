Den Job als Konzernchef von Firmenich wird Gilbert Ghostine bald abgeben. Bild: Anthony Anex/Keystone (Archivfoto)

Einschätzung von Miriam Kappeler um 8.50 Uhr

Novartis veröffentlicht weitere Details zur geplanten Abspaltung von Sandoz, die in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen soll. Gilbert Ghostine, CEO des Genfer Aromen- und Duftherstellers Firmenich, soll das Amt als Verwaltungsratspräsident der künftig eigenständigen Sandoz übernehmen. Der gebürtige Libanese verfügt über einen soliden Leistungsausweis in Bezug auf Wachstum und Transformation in wettbewerbsintensiven Branchen. So ist beispielsweise der Umsatz von Firmenich unter seiner Leitung innerhalb von sechs Jahren von 3,2 auf 4,7 Mrd. Fr. gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,6% entspricht. Seine Erfahrung dürfte dem 63-Jährigen auch bei Sandoz zugutekommen. Der globale Generikamarkt ist hart umkämpft, insbesondere in den USA schrumpft der Umsatz von Sandoz aufgrund des Preisdrucks stark. Neben seiner CEO-Funktion bei Firmenich hat Ghostine Verwaltungsratsmandate beim Lebensmittelkonzern Danone und bei der Hotelkette Four Seasons Hotels & Resorts.