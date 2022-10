Mögliche EU-Zulassung – Novartis kommt Krebstherapie mit Pluvicto näher Pluvicto ist eine Radioligandentherapie, die zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird. Angesichts der positiven Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel dürfte der endgültige Entscheid der EU-Kommission bald folgen.

Die Chancen für eine EU-Zulassung der Krebstherapie Pluvicto von Novartis stehen gut. Am Freitag hat der Balser Pharmakonzern eine positive Empfehlung vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erhalten.



Pluvicto ist eine Radioligandentherapie, die zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird. Radioligandtherapien weisen radioaktive Komponenten auf.



Im Rahmen der Empfehlung soll Pluvicto in Kombination mit einer Androgenentzugstherapie (ADT) mit oder ohne Androgenrezeptor-(AR)-Hemmung für die Behandlung erwachsener Patienten mit einer bestimmten Form von Prostatakrebs (mCRPC) eigesetzt werden, die bereits mit einer AR-Hemmung und einer Taxan-basierten Chemotherapie behandelt wurden.



Nach dieser positiven Stellungnahme des CHMP dürfte die endgültige Entscheidung der EU-Kommission in etwa zwei Monaten folgen, teilte Novartis weiter mit.

