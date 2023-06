Sandoz will als «europäischer Champion» die Führungsposition auf dem attraktiven Markt für Generika und Biosimilars weiter ausbauen. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.30 Uhr

Sandoz stellt sich heute in New York den Investoren vor. Novartis will ihre Generikasparte weiterhin im zweiten Halbjahr in die Unabhängigkeit entlassen. Das dürfte schwieriger werden als die Abspaltung der Augenheilsparte Alcon 2019, nicht nur wegen des angespannteren Börsenumfelds. Das Geschäft mit Nachahmerprodukten (Generika) ist ein hartes Pflaster. Der Preisdruck ist gross, Anbieter aus Indien und anderen Schwellenländern bedrängen westliche Anbieter. Erst kürzlich hat einer von Sandoz’ grössten Konkurrenten, die israelische Teva, angekündigt, aus der Produktion einiger älterer Generika auszusteigen und sich auf margenträchtigere Medikamente zu konzentrieren. Auch Sandoz kämpft seit Jahren mit stagnierendem oder leicht sinkendem Umsatz. Auch sie bereinigt laufend das Sortiment und forciert das Geschäft mit komplexeren Wirkstoffen, vor allem Biosimilars, also biotechnologisch hergestellten Molekülen mit ähnlicher Wirkung wie das Original. Hier ist Sandoz führend. Sie verspricht mittelfristig (2024 bis 2028) Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte Ebitda-Marge zwischen 24 und 26%. Viele Investoren dürften daran zweifeln. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu Rückschlägen gekommen, Ziele mussten verschoben werden. Wachstumsversprechen allein werden für Sandoz nicht reichen. Entsprechend kündigt sie bereits für das laufende Jahr eine Dividende an. Dank eines Cashflows, der sich mittelfristig verdoppeln solle, werde auch die Dividende steigen. Ausserdem empfiehlt sich Sandoz als ESG-Investment. Sie sei führend, wenn es darum gehe, Patienten Zugang zu medizinischer Versorgung zu verschaffen. Sie erreiche weltweit 500 Mio. Menschen in mehr als hundert Ländern, was eine soziale Wirkung im Wert von mehreren hundert Milliarden Dollar entfalte. Solche Argumente könnten Pensionskassenverwaltern und spezialisierten Fonds ein Engagement durchaus schmackhaft machen.