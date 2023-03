USA – Novartis stellt Antrag für Pluvicto-Produktionsanlage Der Pharmakonzern hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung einer Produktionsanlage für die kommerzielle Produktion von Pluvicto beantragt.

Pluvicto ist eine Radioligandentherapie, die in vielen Ländern bereits zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Novartis hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag auf Zulassung einer Produktionsanlage in Millburn im US-Bundesstaat New Jersey zur kommerziellen Produktion von Pluvicto für US-Patienten eingereicht. Ausserdem sei eine beschleunigte Prüfung durch die Behörde beantragt worden, teilte Novartis am Donnerstagabend mit.

Vorbehaltlich der FDA-Zulassung könnte Millburn bis zum Sommer mit der Lieferung von Pluvicto beginnen und damit die derzeitige Produktionskapazität erweitern, heisst es. Ausserdem baue man eine neue Anlage in Indianapolis, die bereits Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden könnte, und welche die kommerzielle Versorgung der US-Patienten mit Pluvicto erheblich erweitern werde. Mit den beiden Standorten werde eine Kapazität von mindestens 250'000 Dosen Pluvicto pro Jahr im Jahr 2024 angestrebt.

Pluvicto ist eine Radioligandentherapie, die in vielen Ländern bereits zur Behandlung von Prostatakrebs eingesetzt wird. Solche Therapien weisen radioaktive Komponenten auf.

AWP

