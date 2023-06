Mit dem Zukauf erhält Novartis zwei Wirkstoffe in späten klinischen Entwicklungsphasen. Bild: ZVG/Novartis

Einschätzung von Miriam Kappeler um 8.55 Uhr

Mit dem Zukauf von Chinook Therapeutics, einem US-Biotech-Unternehmen, das auf Nierenerkrankungen spezialisiert ist, bleibt Novartis ihrer Bolt-on-M&A-Strategie (Akquisitionen, die das bestehende Portfolio optimal ergänzen und weniger als 5 Mrd. $ kosten) treu. Im Bereich Nierenerkrankungen entwickelt sie unter anderem ihren Mega-Blockbuster-Kandidaten Iptacopan. Durch die Übernahme wird sie zwei Spätphasenprodukte zur Behandlung von IgA-Nephropatie (kurz IgAN) erhalten. IgAN ist eine seltene Immunkrankheit der Nieren, die vorwiegend bei jüngeren Erwachsenen auftritt und bei jedem dritten Patienten innerhalb von zehn Jahren zu Nierenversagen und Dialysepflicht führt. Laut Analysten der Investmentgesellschaft Guggenheim könnte der Wirkstoff Atrasentan, der sich derzeit in Phase III der klinischen Entwicklung befindet, 2030 einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. $ generieren. Der Wirkstoff Zigakibart, der im dritten Quartal mit der Phase III beginnen wird, könnte möglicherweise gar die Ursache der Krankheit – die Produktion von galaktosedefizientem IgA – therapieren. Auch die Frühphasenpipeline soll vielversprechend sein. Dafür muss der Pharmariese jedoch bis zu 3,5 Mrd. $ hinblättern. Chinook-Aktionäre erhalten 40 $ pro Aktie in bar und obendrauf ein Contingent Value Right, das den Inhaber berechtigt, bis zu 4 $ pro Titel in bar zu erhalten, wenn bestimmte regulatorische Meilensteine erfüllt werden. Dies entspricht einem happigen Aufpreis von bis zu 83% auf den zuletzt bezahlten Aktienkurs. Der hohe Preis könnte jedoch gerechtfertigt sein, zumal die Analysten von Guggenheim Chinook im März ein Kursziel von 43 $ zutrauten.