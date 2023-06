Einschätzung von Arno Schmocker um 15.20 Uhr

Der Verkauf des Augenmittels Xiidra an den US-Konzern Bausch + Lomb, einen der Hauptkonkurrenten von Ex-Tochter Alcon, spült Novartis willkommenes Geld in die Kasse. So finanziert der Basler Pharmakonzern quasi die vor rund zwei Wochen angekündigte Übernahme von Chinook Therapeutics für bis zu 3,5 Mrd. $. Unschön ist, dass Novartis auch mit Xiidra weniger löst, als sie vor erst vier Jahren ausgegeben hatte. Im Licht der neuen Strategie, die nun hoffentlich beständiger und mit mehr Erfolg umgesetzt wird als in den Jahren zuvor, passen die beiden Transaktionen indessen gut zueinander. Novartis will sich fortan auf die fünf Therapiegebiete Hämatologie, Krebsleiden, Neurologie, Immunologie sowie Herz- und Kreislaufkrankheiten konzentrieren. CEO Vas Narasimhan, seit mehr als fünf Jahren im Amt, ist auf wachsenden Erfolg angewiesen. Das im Vergleich zu Roche deutlich bessere Resultat im ersten Quartal wertete er bereits als positive Folge der angepassten Strategie. Ob das nicht etwas vorschnell war, wird sich weisen. Auf jeden Fall bleibt es vorderhand dabei: Novartis sind den Roche-Papieren vorzuziehen.