Pharmabranche – Novartis verkauft US-Vertriebsrechte für fünf Augenheilmittel Der Pharmakonzern veräussert die Rechte an das US-Unternehmen Harrow. Novartis bleibt jedoch ausserhalb der USA weiterhin Inhaberin der Mittel.

Bei den Mitteln handelt es sich um die Augentropfen Ilevro, Nevanac, Vigamox und Maxidex sowie Triesence, eine Steroidinjektion zur Behandlung bestimmter Augenkrankheiten. Bild: mputsylo/Getty Images/iStockphoto

Der Basler Pharmakonzern Novartis will die Vertriebsrechte für fünf Augenheilmittel in den USA an den US-Pharmakonzern Harrow übertragen. Ausserhalb der USA bleibt Novartis allerdings Inhaber aller Rechte an den Mitteln.

Die Transaktion soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden, wie es in einer Meldung heisst. Bei den Mitteln handelt es sich um die Augentropfen Ilevro, Nevanac, Vigamox und Maxidex sowie Triesence, eine Steroidinjektion zur Behandlung bestimmter Augenkrankheiten. Alle Heilmittel sind den Angaben zufolge durch die US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.

Harrow wird für den Deal zunächst eine einmalige Zahlung von 130 Mio. $ an Novartis leisten. Darüber hinaus soll Novartis bis zu 45 Mio. $ von Harrow als Meilensteinzahlung bei der kommerziellen Verfügbarkeit von Triesence erhalten. Diese wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet, wie es weiter heisst.

Während einer Transferperiode von etwa sechs Monaten wird dem Deal zufolge allerdings weiter Novartis die Produkte auf dem US-Markt verkaufen, die Nettogewinne dafür aber an Harrow abführen. Nach Ablauf dieser Periode werde Harrow dann die Kontrolle über alle Aktivitäten auf dem US-Markt übernehmen und ein Verfahren einleiten, um die Produkte von Dritten herstellen zu lassen.

AWP

