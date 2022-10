177,8 Mio. $ Schadenersatz – Novartis verliert Patentstreit gegen Daiichi Sankyo Das Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien hat ein früheres Urteil gestützt, wonach das Novartis-Mittel Tafinlar zwei Patente von Plexxikon verletzt.

Der Pharmakonzern Novartis hat in den USA in einem Patentstreit mit seinem japanischen Konkurrenten Daiichi Sankyo den Kürzeren gezogen. Das Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien hat ein früheres Urteil gestützt, wonach das Novartis-Mittel Tafinlar zwei Patente von Plexxikon verletzt. Die US-Firma Plexxikon wurde 2012 von Daiichi Sankyo übernommen.



Novartis wurde dazu verurteilt, der Gegenpartei 177,8 Mio. $ als Schadenersatz zu zahlen sowie eine Lizenzgebühr von 9% auf den Umsatz seines Medikaments Tafinlar in den USA. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem die zwei Patente von Plexxikon ablaufen, erklärte Daiichi Sankyo bereits vor einigen Tagen in einem Communiqué. Novartis hatte das Urteil seinerzeit nicht kommuniziert.



Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP gab Novartis am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme bekannt, dass sie die Entscheidung des Gerichts bezüglich der fraglichen Patente zur Kenntnis nehme. Und der Schweizer Pharmakonzern erklärte, dass er «möglicherweise» Schadensersatz oder eine Lizenzgebühr an Plexxikon zahlen müsse.



Novartis ziehe aber auch weitere Optionen in Betracht, hiess es in der Stellungnahme. Darunter auch eine Berufung gegen die Entscheidung beim «Court of Appeals of the Federal Circuit» (CAFC).

