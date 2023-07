Halbjahreszahlen – Novavest leidet unter Bewertungsverlusten Der Wert des Portfolios der Immobiliengesellschaft ist gemäss vorläufigen ungeprüften Ergebnissen per Mitte Jahr auf 791 Mio. Fr. gesunken, von 811,8 Mio. per Ende 2022. Der Mietertrag konnte im ersten Semester dagegen gesteigert werden.

Der Gewinn ist laut Novavest im ersten Halbjahr ohne Neubewertungen um 10% auf 6,6 Mio. gestiegen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Novavest hat im ersten Halbjahr 2023 unter Bewertungsverlusten gelitten. Operativ lief es indes besser als im Vorjahr.

So stieg der Mietertrag gemäss vorläufigen ungeprüften Ergebnisse um 7% auf 15,3 Mio. Fr. Trotz deutlich veränderten Marktbedingungen und einem höheren Zinsumfeld stieg der Gewinn ohne Neubewertungen um 10% auf 6,6 Mio., wie Novavest am Mittwoch mitteilte.

Allerdings kam es in der Marktbewertung des Liegenschaftenportfolios durch die höheren Zinsen zu Neubewertungsverlusten von 10,0 Mio. Fr., sodass der Ebit auf 0,1 Mio. von 15,4 Mio. Fr. im Vorjahr einbrach. Für das Ergebnis inklusive Neubewertungen wird daher mit einem Verlust von 1,5 Mio. gerechnet nach einem Gewinn von 11,2 Mio. im ersten Semester 2022.

Der Wert des Portfolios sank per Mitte Jahr auf 791,0 Mio. Fr. von 811,8 Mio. per Ende 2022, dies zusätzlich beeinflusst durch einen Liegenschaftenverkauf sowie Investitionen in Neubauprojekte und Bestandsliegenschaften.

Der ausführliche Halbjahresbericht wird am 16. August veröffentlicht.

AWP

