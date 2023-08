Die Analyse – Novo Nordisks Wundermittel beflügelt Der dänische Pharmakonzern spielt dank eines Diabetes-Medikaments, das auch bei der Gewichtsabnahme hilft, in einer anderen Liga. Rupen Boyadjian

1 / 4 Vor dem Wachstumsschub bei Medikamenten auf Basis von GLP-1 war Novo Nordisk ein relativ gewöhnliches Pharmaunternehmen, allerdings ähnlich wie ­Roche mit hoher Ebitda-Marge von über 40%. Doch beim Umsatz hat sich nicht viel getan. Seit 2019 ändert sich das. Die Analysten rechnen mit exponentiellem Wachstum, wie die Prognosen für 2023 zeigen. Im ersten Halbjahr hat Novo den Umsatz 29% gesteigert. Im Gesamtjahr soll er zwischen 27 und 29% wachsen, der operative Gewinn zwischen 31 und 37%.

Die Aktien von Novo Nordisk haben am vergangenen Mittwoch einen Sprung von 17% gemacht. Der Börsenwert des dänischen Pharmaunternehmens hat auf einen Schlag umgerechnet 55 Mrd. Fr. auf 370 Mrd. zugenommen. Auslöser waren die Resultate einer Studie, in der sein Medikament gegen Fettleibigkeit Wegovy an mehr als 17 500 Menschen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen getestet worden war. Es konnte die Anzahl Todesfälle, Herzinfarkte oder Schlaganfälle 20% senken. Der Markt hatte15% erwartet.