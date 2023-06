Alain Berset verdirbt der Schweiz die ­Sommerpause: Bis zur Wintersession des Parlaments wird jetzt pausenlos gemutmasst, wer künftig neu dem Bundesrat ­angehören wird. Im Oktober werden National- und Ständerat gewählt, in der ­Dezembersession folgen die, wie es auf Bundeshausdeutsch heisst, Gesamterneuerungswahlen der Landesregierung.

Tut Berset mit seinem Rücktritt der Sozialdemokratischen Partei einen Gefallen, weil er in der Bundesversammlung auch schon populärer war? Seine Wahl zum Bundespräsidenten im Dezember 2022 fiel mit nur 140 Stimmen sehr mässig aus. Tut er der SP einen Bärendienst, weil allenfalls die Grünen versucht sein könnten, den Berset-Sitz anzugreifen? Dazu müsste sich die Partei freilich in den Wahlen allermindestens halten können, was gerade nicht garantiert ist. Die Mühen der deutschen Grünen mit dem Regieren dürften übrigens auch hierzulande zur Kenntnis genommen werden – Habeck und Konsorten sind ­offenbar nicht, quasi, das Grüne vom Ei.

«Die Buddy-Beziehung zu bestimmten Medien verdient ein Naserümpfen.»

Gesetzt der wahrscheinliche Fall, die SP hält ihre zwei Sitze: wer? Mann oder Frau, Deutsch- oder Westschweiz? Wir enthalten uns des medialen Namen­schachers. Tatsache ist, dass Bundesratsmitglieder immer von den «anderen» gewählt werden, denn keine der vier in der Kollegialbehörde vertretenen Parteien bringt ihre Kandidaten aus eigener Kraft durch. Das lässt doch immerhin hoffen, dass dem Land ein Leichtgewicht des modischen Karrierezuschnitts Hörsaal, Ratssaal erspart bleiben wird.

Schliesslich: Wie werden die Departemente verteilt – angenommen, die sechs anderen Bundesratsmitglieder lassen sich bestätigen? Alain Berset wird das Eidgenössische Departement des Innern nach zwölf Jahren verlassen, doch die Grossbaustellen bleiben, die Kosten­entwicklung im Gesundheitswesen, die staatliche und die private Altersvorsorge namentlich. Alain Berset kann sich den knappen Erfolg der Reform AHV 21 vor bald einem Jahr nicht als persönlichen Erfolg ans Revers heften; er vertrat sie, weil er musste. Seine Linke war militant dagegen, wegen der Angleichung des Rentenalters der Frauen.

Freilich hatten schon Bersets Vorgänger im EDI, die Freisinnigen Burkhalter und Couchepin, wenig von Substanz erreicht, wobei stets auch das Parlament und am Ende das Schweizer Volk, der Souverän, erheblich Mitverantwortung trugen und tragen. So sorgte Pascal Couchepin 2003 für öffentlichen Aufruhr und sinkende Sympathie für die FDP, als er forderte, das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre zu erhöhen – was versicherungsmathematisch zwingend ist.

Auch sonst ist Bersets politisches Erbe recht vergänglich. Wie er seine Rolle als Käpt’n Covid ausfüllte, darf ruhig kontrovers beurteilt werden. Die Buddy-Beziehung zu bestimmten Medien verdient ein Naserümpfen – das bezieht sich jedoch, mehr noch, auf die fraglichen (und überhaupt die zu vielen) Presseleute, bei denen während der Pandemie das wohl bereits länger latente Virus der Servilität und Gouvernementalität ausbrach.

