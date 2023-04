Kaffee mit Peter Kaeser – «Nur Frauen haben das Auge für den genauen Farbton» Der Mitgründer und COO von Viu Eyewear suchte vor zehn Jahren eine neue Brille und wurde dadurch zum Start-up-Unternehmer. Die Expansion wurde nur durch die Pandemie gestoppt. Sylvia Walter

«Also die Farbe kommt meist per Handarbeit in die Gläser von Sonnenbrillen mit Korrektur, und zwar können das nur Frauen so exakt machen, wie es nötig ist», erklärt mir Peter Kaeser, der sich vor genau zehn Jahren mit seinem Studienfreund aufmachte, die verstaubte Brillenindustrie in der Schweiz aufzumischen. Nur Frauen hätten das Auge für den genauen Farbton. Insbesondere bei Sonnenbrillen mit Farbverlauf sei es eine hohe Kunst, die Gläser mit absolutem Feingefühl in die Farbe zu tunken und rechtzeitig herauszuziehen. Bei allen Glasherstellern sei das Einfärben eine Frauendomäne, ­erklärt der COO von Viu Eyewear.

Als Peter Kaeser das Unternehmen vor zehn Jahren mit seinem Kumpel Kilian Wagner ins Leben rief, schlug das Konzept bei der Schweizer Kundschaft gleich ein wie eine Bombe. «Dabei ­erfüllte ich mir selbst damals einen Kundenwunsch. Ich brauchte eine neue Brille, und keiner der Optikerläden hier in Zürich bot mir ein ansprechendes Kundenerlebnis», so Kaeser. Die Ladenkonzepte erschienen ihm komplett veraltet.

Massenware oder verstaubte kleine Ladengeschäfte mit wenig Auswahlmöglichkeiten für die Kunden waren die Szenarien, die Kaeser bei seinem Shoppingtrip primär antraf. Diesen Missstand nutzten die Gründer von Viu geschickt aus, obwohl beide HSG-Absolventen eigentlich keine Ahnung hatten vom Brillengeschäft. Sie wollten Qualität und frisches Design zu einem fairen Preis anbieten.

Was ursprünglich als reines Online-Geschäft geplant war, entwickelte sich schon nach wenigen Wochen weiter zum stationären Handel. Zufällig fand sich ein passendes Ladenlokal im Kreis 4 in Zürich, in dem sich noch heute die Hauptfiliale befindet. Ursprünglich dienten die Räumlichkeiten dem Händler Fust als Kühlschranklager. Der Grossteil unseres Gesprächs findet denn auch im Keller des Ladengeschäfts statt, nachdem sich einige Cafés in der Umgebung doch als zu gut besucht und zu laut ­erwiesen haben. «Hier lagerten schon unsere allerersten Brillen für den Online-Versand», bemerkt Kaeser beim Blick auf die Regale.

Möglich wurde das Ganze nur, als Kaeser und Wagner den heutigen Design-Chef Fabrice Aeberhard kennenlernten, den sie relativ schnell von ihrer Geschäftsidee überzeugen konnten. Das Designkonzept der Läden, des Internet-Auftritts und natürlich der Brillen spielt die Schlüsselrolle. Auch der erste Kapitalgeber liess sich von den Persönlichkeiten und der Tatkraft der Gründer überzeugen, ohne bis dahin auch nur eine einzige Brille gesehen zu haben. Zudem hatten Kaeser und Wagner ihre alten Jobs aufgegeben, um das Brillenprojekt voranzutreiben. Somit war allen klar, dass die beiden es sehr ernst nahmen. «Die drei «F» waren für uns wesentlich, um das Start-up auch durchstarten zu lassen», meint Kaeser. Friends, Family und Fools halfen finanziell kräftig mit. Keiner hat es bereut.

Das Thema Nachhaltigkeit ist für die Unternehmer sehr wichtig. In Kooperation mit der Zürcher Stiftung My Climate wurden sämtliche Segmente der Firma auf ihren CO2-Ausstoss untersucht und entsprechend optimiert. Alle fünfzig Läden, die über die Schweiz, Deutschland und Österreich verteilt sind, werden inzwischen mit grünem Strom betrieben. Die Rahmen der neuen RE Collection werden zu 96% aus nachhaltigem Material gefertigt. Das schöne, aber eher klobige Brillenetui wird neu als faltbare Version produziert. Das spart Platz beim Versand und reduziert die Transportmasse. Selbst die kleine Tasche, mit der die Etuis den Kunden übergeben werden, ist in Sachen Material nochmals überarbeitet worden.

Die Pandemie führte dazu, dass die Expansionspläne im Norden Europas rückgängig gemacht wurden. Die Läden in Schweden, Dänemark und in London wurden endgültig geschlossen. Vorerst bleibt der Fokus auf den deutschsprachigen Ländern. Die Brillen aus Acetate – einem Gemisch aus Holzzellulose – werden in Familienbetrieben in den Dolomiten von Hand gefertigt. Japanische Betriebe liefern hingegen die beste Qualität bei den Titanbrillen. Kunden können sich auch ein komplett individuelles Modell aus dem 3-D-Drucker bestellen, der in Polen steht. Die Gläser der Korrekturbrillen werden in Basel und Frankfurt gefertigt.

Das Gespräch endet auch mit Sonnenbrillen. «Wer alte Modelle zu Hause hat, kann sie bei uns abgeben. Sie werden dann über unsere Partnerorganisation Shades of Love an Menschen in Nepal verteilt. Dort erblinden aufgrund der Sonnenintensität viele Bewohner.»

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

