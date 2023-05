Zweckerklärungen – Nur wenige verzaubern wie Lindt & Sprüngli Ein Purpose Statement signalisiert die Werte eines Unternehmens. Doch nur ein Drittel von ihnen mag Konsumenten überzeugen. Simone Stern

Bei Lindt & Sprünglis Zweckerklärung sei ein klarer Leistungsbezug erkennbar. Bild: Martin Ruetschi/Keystone

Eine gelungene Zweckerklärung, auf Englisch Purpose Statement, beschreibt die Motivation, den Mehrwert und die Existenzberechtigung eines Unternehmens. In den besten Fällen kann ein Purpose Statement eine doppelte Wirkung haben. Erstens: intern ein gutes Arbeitsklima generieren, Angestellte motivieren und durch nachhaltige, ethische, zukunftsdenkende Eckpfeiler neue Talente anziehen. Zweitens: extern für Konsumenten und den Rest der Gesellschaft ein attraktives Wertesystem darstellen, in das gerne investiert wird. Dabei unterscheiden sich Purpose Statements von reinen Werbesprüchen, in dem sie fest in der Strategie eines Unternehmens verankert sein sollen.