Objektiv – Alptraum Vor sechs Jahrzehnten sprach Martin Luther King vor dem Lincoln Memorial die berühmten Worte «I have a dream». Der anlaufende Präsidentschaftswahlkampf lässt heute eher einen Alptraum befürchten. Manfred Rösch

Bild: Jim Lo Scalzo/EPA via Keystone

Rosiges Morgenlicht umschmeichelt Abraham Lincolns Antlitz. Das Ebenbild des 16. Präsidenten überblickt die National Mall, die Herzkammer Washingtons, schlechthin der USA. Jenseits des langen, rechteckigen Teichs steht der fernher sichtbare Obelisk, das Washington Monument, in dessen Verlängerung das Kapitol, seitlich das Weisse Haus. Vor just sechzig Jahren richtete der schwarze Pfarrer und Bürgerrechtler Martin Luther King auf den Stufen des Lincoln Memorials sich ans Publikum, in einer bewegenden Rede mit der unsterblichen Wendung: «I have a dream.» Für seine Worte und seinen Mut bezahlte King den höchsten Preis, so wie einst vor ihm der ebenfalls ermordete Lincoln. Auch dieser ist nicht zuletzt mit einer der bemerkenswertesten Reden der englischen Sprache in die Historie eingegangen, der Gettysburg Address von 1863 – «...government of the people, by the people, for the people...». Gemessen an rhetorischem Glanz und politischer Wucht gehört noch Winston Churchills Kriegsappell im Unterhaus («We shall fight on the beaches...») von 1940 auf diesen Olymp. Und heute, Worte von Joe Biden oder Donald Trump? Der eine zu alt, der andere zu irr. Heisst ahnungsschwer: «I have a nightmare».

Fehler gefunden?Jetzt melden.