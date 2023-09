Objektiv – Poulet Nun hat auch in Gabun das Militär geputscht. Vom natürlichen Reichtum des Landes werden dennoch wohl weiterhin nur die Wenigsten etwas haben. Manfred Rösch

Bild: STR/EPA/Keystone

Ein Schnellimbiss in Libreville: Der junge Mann brutzelt Poulets (schliesslich ist die Umgangssprache in Gabuns Hauptstadt das Französische). Die Laufkundschaft ersteht bei ihm schmackhafte Schenkel, für eine Handvoll CFA-Franc, der in den frankophonen Ländern West- und Zentralafrikas gebräuchlichen Währung; ein Abglanz der Kolonialepoche. Paris hat sich 1960, vor bald einem Menschenleben, aus ­Gabun abgemeldet. Seither haben die Gabonais fast nur eine Herrscherdynastie erlebt: Ab 1967 hatte Omar Bongo während 42 (!) Jahren das Sagen, seit 2009 Sohn Ali Bongo. Passé; Ende August haben Uniformierte geputscht, wie es in jüngster Zeit in Afrika wieder Mode ist. Im Fall Gabuns ist das Segen und Fluch zugleich: Gut, dass eine selbst ernannte Endlos-Dynastie weggefegt wird, schlecht, dass nun Soldaten regieren, denn sie sind nach aller Erfahrung nicht weniger unfähig und korrupt als zivile Diktatoren. Gabun ist mit Naturschätzen gesegnet (Erdöl, Mangan usf.) und gehört zu den reichsten Ländern Subsahara-Afrikas – auf dem Papier. Auf der Strasse jedoch sind die allermeisten Leute arm und schon froh, wenn sie sich täglich ein wenig Reis, Yams, Maniok und einen halben Hahn leisten können.

