Objektiv – Sehnsucht Tango ist sinnlich und melancholisch zugleich. Das passt zur Dauerkrise Argentiniens, das reich statt arm sein müsste. Manfred Rösch

Bild: Natacha Pisarenko/AP Photo via Keystone

Dame und Herr tanzen Tango – zwei Herzen im Zweivierteltakt. Tango wurde als Tanz geboren, nicht als Musik, lässt sich sinnieren. Im späteren 19. Jahrhundert kamen schiffs­ladungsweise Einwanderer am Río de la Plata an, aus Italien vor allem, aus Spanien, Polen usf., zwei Drittel von ihnen Männer. Da ihrer im gelobten Land viel Plackerei und wenig Zärtlichkeit wartete, erblühte in den Hafenvierteln von Buenos Aires und vis-à-vis, in Montevideo, das Bordellgewerbe: Ware Liebe statt wahre Liebe. Immerhin verdankt die Welt der Halbwelt dieser Cabarets das Kulturgut Tango, mitreissende Weisen, die in die Füsse fahren, packende Bandoneón-Akkorde (deutsche Zuwanderer hatten das Bandonion ins Land gebracht), klagender Gesang. Heute treffen kaum noch Immigranten in Buenos Aires ein, denn Argentinien, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eines der reichsten Länder überhaupt, findet partout nicht aus der Dauerkrise: Teuerung, Arbeitslosigkeit, Schulden, Miss- und Vetternwirtschaft, chronisch lausige Politik. Nun bündelt der libertäre Ökonom Javier Milei den Volkszorn und könnte die Präsidentschaftswahlen im Oktober gewinnen. Ob sich wirklich etwas ­bessern wird? Wenn nicht, bleibt zum Trost der Tango.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.