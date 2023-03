Folge der Sparmassnahmen – ObsEva ab Ende März von Nasdaq dekotiert Die Aktien des Biotech-Unternehmens werden per 23. März nicht mehr an der US-Technologiebörse gehandelt. Die Kotierung an der Schweizer Börse bleibt bestehen.

ObsEva hat Ende Februar die Dekotierung von der Nasdaq angekündigt. Bild: Angus Mordant/Bloomberg

Die Aktien des kriselnden Genfer Biotech-Unternehmens ObsEva werden per 23. März von der Nasdaq dekotiert. Man habe ein entsprechendes Benachrichtigungsschreiben vom Betreiber der US-Technologiebörse erhalten, teilte ObsEva am Mittwoch mit. Die Kotierung an der Schweizer Börse SIX soll derweil unter dem Tickersymbol «OBSN» aufrecht erhalten werden.



Hintergrund ist die kritische finanzielle Situation beim Genfer Unternehmen, die weitere Sparmassnahmen erforderte. Ausserdem hatte ObsEva von der Nasdaq im letzten August eine Rüge erhalten, weil es damals zu wenig Eigenkapital für die Nasdaq-Kotierung hatte. Zwar hatte ObsEva dann im Dezember die Mindestanforderungen an eine Kotierung gemäss eigenen Angaben wieder erfüllt, kündigte dann aber Ende Februar aus Spargründen trotzdem eine Dekotierung von der Nasdaq an.



In diesem Zusammenhang wurden dann auch die Rücktritte von Präsidentin Annette Clancy sowie der Verwaltungsratsmitglieder Brian O'Callaghan, Stephanie Brown, Anne VanLent und Ed Mathers per kommende Generalversammlung angekündigt. Gleichzeitig wurden der ObsEva-Gründer Ernest Loumaye als Verwaltungsratspräsident sowie Catarina Edfjäll als einfaches Mitglied portiert worden. Ein Datum für die GV gibt es aber noch nicht.



AWP

