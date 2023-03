Veränderungen im Management – ObsEva besetzt Führungspositionen neu Beim Biotech-Unternehmen übernimmt Mitbegründer Ernest Loumaye den Vorsitz des Verwaltungsrats. Zudem soll Fabien de Ladonchamps im Frühjahr CEO werden.

Ernest Loumaye ist einer der Mitbegründer von ObsEva. Archivbild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Beim angeschlagenen Biotechunternehmen ObsEva werden die angekündigten Management-Änderungen nach und nach umgesetzt. So wurde Ernest Loumaye, Mitbegründer und Mitglied des Verwaltungsrats, nach dem Rücktritt von Annette Clancy zum Interimsvorsitzenden ernannt.

Loumaye wird diese Position gemäss Mitteilung vom Montag bis zur Generalversammlung 2023 innehaben. Dort soll er dann offiziell von den Aktionären für ein Jahr in das Amt gewählt werden.

Ausserdem hat ObsEva Fabien de Ladonchamps zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum oder um den 1. Mai 2023 ernannt. Er ist den Angaben zufolge eine Biotech-Führungskraft mit 25 Jahren Erfahrung in Finanz- und Verwaltungsfunktionen, vor allem bei Schweizer Biotech-Unternehmen. Er war bereits von Oktober 2013 bis Juli 2022 Mitglied der Geschäftsleitung von ObsEva und hatte in dieser Zeit die Funktionen des Chief Administrative Officer und des Interim Chief Financial Officer inne.

Bis zum Dienstantritt von Ladonchamps leitet weiter der aktuelle Interims-CEO Will Brown das Unternehmen.

AWP

