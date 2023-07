Entwicklungsziele nicht erreicht – ObsEva erhält Rechte an Produktkandidaten zurück Das Biotech-Unternehmen hat die vollen weltweiten Rechte an Nolasiban vom chinesischen Partner Yuyuan BioScience zurückerhalten, da er bestimmte Meilensteine nicht erreicht habe.

ObsEva und Yuyuan BioScience hatten sich lau Communiqué auf bestimmte Entwicklungsziele innerhalb bestimmter Fristen geeinigt. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone

Das Biotechunternehmen ObsEva erhält die weltweiten Rechte an dem Produktkandidaten Nolasiban zurück. Der chinesische Partner Yuyuan BioScience habe bestimmte Meilensteine nicht erreicht, teilte ObsEva am Donnerstag mit.



Anfang 2020 hatte ObsEva den Angaben zufolge eine Unterlizenz mit dem chinesischen Unternehmen für den Kandidaten abgeschlossen. Nolasiban wird zur Verbesserung der klinischen Schwangerschafts- und Lebendgeburtenrate bei Frauen entwickelt, die sich nach einer In-vitro-Fertilisation (IVF) einem Embryotransfer unterziehen.



Wie aus dem Communiqué hervorgeht, hatten sich die beiden Parteien auf bestimmte Entwicklungsziele innerhalb bestimmter Fristen geeinigt. Da diese von Yuyuan nicht erreicht wurden, hat ObsEva das Recht, die Vereinbarung mit sofortiger Wirkung zu kündigen.



Laut ObsEva stellt China mit einem Drittel der weltweiten künstlichen Befruchtungszyklen einen Schlüsselmarkt im Bereich der Fruchtbarkeit dar. Die Rückerlangung der chinesischen Rechte an Nolasiban stelle für das Biotechunternehmen eine bedeutende Gelegenheit dar, den enormen ungedeckten medizinischen Bedarf im Bereich der künstlichen Befruchtung und sein globales kommerzielles Potenzial zu decken, wird Fabien de Ladonchamps, Chief Executive Officer, in der Mitteilung zitiert.

AWP

